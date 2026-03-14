Istrian Spring Tour: Santiago Umba 2° y Alejandro Callejas 15° en el único duelo de escaladores

Con un duelo para los escaladores terminó la segunda etapa en línea del Istrian Spring Tour, carrera croata del calendario UCI Europa Tour y en donde dos jóvenes escarabajos se destacaron. El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) finalizó 2° y el bogotano Alejandro Callejas (Petrolike) cerró el top 15°.

En esta ocasión la victoria le correspondió al belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike, luego de recorrer 130 kilómetros entre Porec y Funtana, en un final en ascenso.

Con relación a la clasificación general, el ganador del día belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) se apoderó del liderato que estaba en manos del alemán Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team).

La carrera croata finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá un trayecto ondulado de 125 kilómetros con inicio en la ciudad de Pazin y arribo a la ciudad de Umag, donde conceremos al sucesor del francés Adrien Boichis, campeón del año pasado.

Istrian Spring Tour (2.2)

Resultados Etapa 2 | Novigrad – Motovun (130 km)