Ruta
Istrian Spring Tour: Santiago Umba 2° y Alejandro Callejas 15° en el único duelo de escaladores
Con un duelo para los escaladores terminó la segunda etapa en línea del Istrian Spring Tour, carrera croata del calendario UCI Europa Tour y en donde dos jóvenes escarabajos se destacaron. El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) finalizó 2° y el bogotano Alejandro Callejas (Petrolike) cerró el top 15°.
En esta ocasión la victoria le correspondió al belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike, luego de recorrer 130 kilómetros entre Porec y Funtana, en un final en ascenso.
Con relación a la clasificación general, el ganador del día belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) se apoderó del liderato que estaba en manos del alemán Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team).
La carrera croata finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá un trayecto ondulado de 125 kilómetros con inicio en la ciudad de Pazin y arribo a la ciudad de Umag, donde conceremos al sucesor del francés Adrien Boichis, campeón del año pasado.
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados Etapa 2 | Novigrad – Motovun (130 km)
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|3:10:21
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|3
|Sebastian Putz
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|0:08
|4
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:20
|5
|Victor Papon
|Nice Métropole Côte d’Azur
|,,
|6
|Patrick Frydkjær
|Lidl – Trek Future Racing
|,,
|7
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:29
|8
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:31
|9
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|10
|Anatol Friedl
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|,,
|11
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|12
|William Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|13
|Benjamin Eckerstorfer
|Tirol KTM Cycling Team
|0:36
|14
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|,,
|15
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:38
Ruta
París-Niza: Dorian Godon se lleva una luchada victoria en la recortada penúltima etapa
En la corta y explosiva etapa de la de la París-Niza 2026, recortada pos las adversas condiciones climáticas, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se llevó una luchada victoria este sábado, en la penúltima jornada, disputada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, sobre una distancia de 47 kilómetros.
Al final todo se definió al sprint con victoria para el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), que superó holgadamente al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), quienes ingreasron 2° y 3°, respectivamente.
El líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ingresó en el pelotón an la casilla 59°, con el mismo tiempo del ganador. El portador del maillot jaune se mantuvo el liderato y se encamina hacia el primer escalón del podio en Niza.
En cuanto a los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se reportó en el lote en el puesto 49°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), finalizó en la casilla 55°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) sufrió una caída en la parte final.
La ‘Carrera del Sol’ vivirá este domingo la octava y última etapa, una jornada rompe-piernas de 129,9 kilómetros en Niza, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matteo Jorgenson, campeón de las dos últimas ediciones.
París-Niza (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Pont Louis Nucera – Isola (47 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|1:01:48
|2
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|4
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|6
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|9
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|49
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|55
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
Ruta
¡Festín latinoamericano! Henrique Bravo gana la etapa reina del Tour de Antalya con José Cisneros 2° y Eduardo Sepúlveda 3°
En la etapa reina del Tour de Antalya 2026 los latinoamericanos hicieron la fiesta. Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step se llevó la victoria, luego de recorrer 85,8 kilómetros entre las localidades turcas de Kadriye y Korkuteli.
El pedalista brasilero, que alcanzó su segunda victoria de la temporada tras la conseguida en Ruanda, fue el más fuerte en los kilómetros finales y le ganó el duelo a su compañero de equipo, el mexicano José Said Cisneros y al argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star), quienes entraron segundo y tercero respectivamente.
En cuanto a la clasificación general, con su victoria el suramericano Henrique Bravo le arrebató el liderato al turco Ramazan Yilmaz (Konya Büyüksehir Belediye Spor), ganador de la segunda etapa.
La carrera turca, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo en Antalya, donde conoceremos al sucesor del italiano Davide Piganzoli, campeón del año pasado.
Tour of Antalya (2.2)
Resultados Etapa 3 | Kadriye – Korkuteli (85,8 km)
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|2:32:20
|2
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:18
|3
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:24
|4
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|1:16
|5
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:20
|6
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|1:22
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:29
|8
|Mathijs De Clercq
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:48
|9
|Mauro Brenner
|REMBE | rad-net
|1:59
|10
|Amaniel Desta
|Team Amani
|2:32
Clasificación General Individual
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|8:34:38
|2
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:22
|3
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:28
|4
|Johannes Adamietz
|REMBE | rad-net
|1:26
|5
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:30
|6
|Daniil Pronskiy
|Team Vino – North Qazaqstan Region
|1:32
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:39
|8
|Mathijs De Clercq
|Soudal Quick-Step Devo Team
|1:58
|9
|Mauro Brenner
|REMBE | rad-net
|2:09
|10
|Amaniel Desta
|Team Amani
|2:42
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: listado de preinscritos
La Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo presentaron el listado de preinscritos para el Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026, certamen que reunirá a los mejores ciclistas del continente del 16 al 22 de marzo en la capital del departamento de Córdoba.
El evento continental contará con la participación de delegaciones provenientes de 29 países de América: Argentina, Barbados, Belice, Bermudas, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Cayman, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela, que competirán en las categorías élite, sub-23 y junior, tanto en damas como en varones, en las modalidades de ruta y contrarreloj individual.
Entre los 350 corredores inscritos aparecen importantes figuras del ciclismo panamericano, así como jóvenes talentos que llegan a Montería con el objetivo de disputar los títulos continentales y sumar puntos valiosos para el ranking internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI).
Colombia, país anfitrión, presentará una nómina de alto nivel con corredores de amplia trayectoria internacional, como Walter Vargas, seis veces campeón panamericano de la contrarreloj, y Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano de ruta, quienes buscarán defender los colores nacionales frente a rivales de gran experiencia provenientes de selecciones como Argentina, Estados Unidos, Brasil, México, Chile, Ecuador, entre otras delegaciones del continente.
La publicación del listado de inscritos confirma el alto nivel competitivo que tendrá el certamen, considerado uno de los eventos más importantes del calendario ciclístico panamericano y una plataforma clave para el desarrollo del ciclismo de ruta en la región.
Durante una semana, Montería se convertirá en el epicentro del ciclismo continental, con competencias que recorrerán distintos sectores de la ciudad, así como de Cerete y las vías del departamento de Córdoba, en las que los mejores exponentes del continente irán en busca de las medallas panamericanas.
El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 ratifica el compromiso de Colombia con la organización de grandes eventos deportivos internacionales y consolida a Montería como escenario ideal para el desarrollo del ciclismo en América.
LISTADO DE PREINSCRITOS
*Con Información de Fedeciclismo