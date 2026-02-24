Ruta
El equipo Ciclismo Capital confirmó la nómina para la Vuelta al Tolima
El equipo femenino Ciclismo Capital, que se dispone a cumplir su quinta temporada ininterrumpida compitiendo en las mejores carreras del calendario nacional, confirmó la nómina con la que encarará la Vuelta al Tolima.
La plantilla, que dirige Luis Miguel Caviedes, la conforman Valentina Ovalle y las Sub-23 Mariana Herrera, Gabriela Bocanegra, Valentina Torres y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.
Asimismo, como el equipo bogotano viene trabajando en procesos de categorías juveniles llevarán a la ronda tolimense a las júnior: Alix Sanabria y a Zara Lamprea.
El proyecto que nació en Bogotá en 2022 tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.
El equipo Nu Colombia buscará su tercer título consecutivo en la Vuelta al Tolima 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia abrirá este este miércoles 25 de febrero su temporada regular de ruta con la disputa de la 24ª edición de la Vuelta al Tolima, los dirigidos por Raúl y Gabriel Mesa salen con el objetivo de defender la hegemonía construida en las dos últimas temporadas, tras los títulos alcanzados por Rodrigo Contreras en 2024 y Javier Jamaica en 2025.
La ronda tolimense abrirá nuevamente el calendario de grandes vueltas departamentales del país con cinco jornadas: un prólogo en Venadillo, la rápida fracción entre Ibagué y Guamo, un recorrido exigente entre Guamo y San Luis, la llegada en alto en Murillo como etapa reina y el tradicional circuito de cierre en Ibagué el 1 de marzo, que investirá al nuevo campeón.
El escuadrón morado tomará la partida con dos formaciones competitivas que combinan experiencia y proyección. El equipo A estará encabezado por Javier Jamaica y Rodrigo Contreras, campeones de las dos últimas ediciones, acompañados por Sergio Luis Henao, Sebastián Henao, Cristian Muñoz, Óscar Fernández, Carlos Gutiérrez, Óscar Quiroz, Juan Diego Alba y Jonathan Chaves.
El equipo B estará conformado por William Colorado, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, John Alexander Agudelo y Alejandro Peña en la categoría Sub23, junto a Cristian David Rico y Víctor Manuel Contreras. Esta segunda estructura permitirá al Nu Colombia proyectar su proceso formativo y disputar la clasificación de los jóvenes sin renunciar al protagonismo en etapas intermedias.
El prólogo marcará las primeras diferencias, pero será la cuarta etapa con llegada en Murillo la que probablemente defina la clasificación general. En las ediciones 2024 y 2025, las victorias de Rodrigo Contreras en el Alto de Letras y la de Javier Jamaica en Cajamarca significaron la base para el título en la ronda musical y una temporada pletórica de triunfos.
“La Vuelta al Tolima es una carrera que exige experiencia y serenidad. Venimos de dos títulos consecutivos y sabemos que sostener ese nivel implica correr con inteligencia desde el primer día. Tenemos un equipo sólido y varias cartas para disputar la general. El objetivo es claro: ser protagonistas y luchar por mantener el título”, apunto Raúl Mesa, DT del equipo de ciclismo Nu Colombia.
Vuelta de la Independencia República Dominicana: Wilmar Paredes, el colombiano más destacado en la jornada inaugural
Empezaron las emociones de la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana y con ella la buena actuación la legión de los escarabajos con dos en el top 5: Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) 4° tras ser parte de la fuga y Nicolás Paredes (Team Hino-One-La Red-Suzuki) 5°, en la primera etapa.
La jornada inaugural, que presentó 106 kilómetros, un premio de montaña y tres sprints intermedios, fue para la escapada en la que el dominicano Danielky Cedeño (Team La Romana) hizo respetar la casa y se adjudicó la victoria por delante del costarricense Joseph Ramírez (Verrazano-Santiago).
El actual campeón, el colombo-español Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM) entró en el pelotón ocupando el 6° lugar a más de dos minutos del ganador, que empezó a marcar diferencias considerables de cara al final de carrera.
La ronda dominicana, que cuenta con a participación de 10 colombianos, vivirá su segunda etapa este miércoles cuando el pelotón recorra 153,3 kilómetros por los alrededores de Santo Domingo.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
Jurgen Zomermaand gana la tercera etapa del Tour de Ruanda con Henrique Bravo y José Said Cisneros en el top 5
La tercera etapa del Tour de Ruanda 2026 la ganó Jurgen Zomermaand (Equipo de desarrollo del Picnic PostNL). El pedalista neerlandés fue el mejor en la fase final y logró la victoria, luego de recorrer 145,3 kilómetros entre los distritos de Huye y Rusizi.
El joven corredor europeo se llevó el triunfo, luego de pasar cinco puertos categorizados durante el trayecto y tras ser el más fuerte en la definición. Segundo se reportó el belga Lucas Van Gils (Lotto – Groupe Wanty) y en la tercera posición entró su compañero de equipo Matteo Vanhuffel.
El top 5 lo cerraron el brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team) y el mexicano José Said Cisneros (Soudal Quick-Step Devo Team), quienes ocuparon el 4° y 5° puesto, respectivamente. Otro de los suramericanos destacados fue Henrique Avancini (Localiza Meoo / Swift Pro Cycling) en el 7° lugar.
Con relación al único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) llegó rezagado, finalizando en la casilla 72° a más de 29 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el español Pau Martí (NSN Development Team) le cedió el liderato el liderato de la carrera al neerlandés Jurgen Zomermaand (Development Team Picnic PostNL).
La carrera africana continuará este miércoles con la cuarta etapa, otra jornada rompe-piernas de 127,2 kilómetros entre Karongi y Rubavu, que incluye cinco puertos de montaña categorizados.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 3 | Huye – Rusizi (145,3 km)
|1
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|3:44:53
|2
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|0:20
|3
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|,,
|4
|Henrique Bravo *Brasil
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:23
|5
|José Said Cisneros *México
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:28
|6
|Yafiet Mulugeta
|Selección de Eritrea
|,,
|7
|Henrique Avancini *Brasil
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|,,
|8
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|9
|Awet Aman
|Istanbul Team
|,,
|10
|Samuel Niyonkuru
|Team Amani
|0:44
|72
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|29:32
Clasificación General Individual
|1
|Jurgen Zomermaand
|Development Team Picnic PostNL
|10:55:06
|2
|Matteo Vanhuffel
|Development Team Picnic PostNL
|0:20
|3
|Lucas Van Gils
|Lotto – Groupe Wanty
|,,
|4
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|0:22
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:23
|6
|Yafiet Mulugeta
|Eritrea
|0:28
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|,,
|8
|José Said Cisneros
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|9
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|,,
|10
|Henok Mulubrhan
|Eritrea
|0:43
|70
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|29:32