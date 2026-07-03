Ruta
Iván Ramiro Sosa liderará al Kern Pharma en el Sibiu Cycling Tour; el escarabajo va por su segundo título
El equipo español Kern Pharma continúa con su calendario internacional por territorio rumano y en su nómina de viajeros incluyó al colombiano Iván Ramiro Sosa, quien será el jefe de filas en el Sibiu Cycling Tour, carrera UCI de cuatro días de competición, que ya supo ganar en 2018.
“Llegamos a Rumanía con ganas de hacer muy bien las cosas, con Sosa, que ya sabe lo que es ganar aquí, como punta de lanza. Afrontamos con motivación un recorrido muy bonito y que se adecua muy bien a nuestras características para hacer un gran papel”, destacó Dani Navarro, director deportivo del Equipo Kern Pharma.
Rodeando a Sosa, que buscará su segundo título, estarán los españoles Ibai Azanza, Hugo Aznar, Pablo Carrascosa, Iker Gómez y Jorge Gutiérrez, quienes completan un sexteto muy competitivo.
Es bueno recordar que Colombia cuenta con dos títulos en esta prueba, el primero con el zipaquireño Egan Bernal, quien la ganó en 2017 y al año siguiente salió victorioso Iván Ramiro Sosa, mientras que en 2019 Daniel Muñoz fue subcampeón.
Recorrido Sibiu Cycling Tour 2026
La carrera comenzará con dos semi-etapas en Sibiu. Por la mañana, 110 kilómetros de recorrido con tres pasos por la subida a Calugaru (3,7km al 6,4%) antes de volver a la capital regional. Allí mismo se disputará por la tarde una contrarreloj de 3,2 kilómetros con inicio y final en la Plaza Mayor de la localidad rumana.
La montaña llegará el domingo con la subida final a Paltinis con casi 10 kilómetros al 6,1% de pendiente media. Un tendido ascenso que precederá la etapa reina del día siguiente, con el tradicional ascenso a Balea Lac. Allí se rodará por la afamada carretera Transfagarasan durante 26 kilómetros a un casi constante 5,7% de pendiente hasta superar los 2.000 metros de altitud. La carrera finalizará el martes con una etapa prácticamente llana en Sibiu.
Etapa 1A | 04/07 > Sibiu (110 km)
Etapa 1B | 04/07 > Sibiu – CRI (3,2 km)
Etapa 2 | 05/07 > Sibiu – Paltinis Arena (158 km)
Etapa 3 | 06/07 > Sibiu – Balea Lac (157 km)
Etapa 4 | 07/07 > Sibiu (181 km)
*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia del Tour de Francia
La primera edición del Tour de Francia se remonta 1903, en una carrera organizada por el periódico deportivo francés L’Auto, que contó la participación de 60 ciclistas de los cuales sólo 21 lograron llegar a la meta en París.
El primer ciclista colombiano en participar en la prestigiosa carrera francesa fue Martín Emilio Cochise Rodríguez en 1975 y la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta, capitaneado por Alfonso Flórez Ortiz, se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Los escarabajos que acumulan más participaciones en la ronda gala son Rigoberto Urán con 10 entre las cuales se destaca su segundo lugar en 2017, y Nairo Quintana con 9 incursiones donde sobresalen sus dos segundos puestos en 2013 y 2015.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta a los ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, que este año cumple su edición número 113, y donde a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones muy memorables.
*10 participaciones – Rigoberto Urán (2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
*9 participaciones – Nairo Quintana (2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
*8 participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 participaciones – Lucho Herrera (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991)
*6 participaciones – Samuel Cabrera (1983, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989)
*6 participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1990, 1991, 1992)
*6 participaciones – Abelardo Rondón (1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993)
*6 participaciones – Álvaro Mejía (1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995)
*6 participaciones – Hernán Buenahora (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999)
*6 participaciones – Santiago Botero (2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005)
Paracycling
Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026: Colombia obtuvo tres medallas de oro en el primer día del paracycling
En el inicio de los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, que se realizaarán hasta el 15 de julio en los municipios de Valledupar y Agustín Codazzi, la delegación colombiana de paraciclismo de ruta obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y una de bronce durante las pruebas de contrarreloj Individual.
La primera medalla de oro para el país se registró en la categoría C1 – C3 Damas, en la que la ciclista boyacense Carolina Munévar finalizó la prueba con un tiempo de 13:58.340, superando a Sabrina Da Silva de Brasil y María Sergo de Argentina, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente.
Posteriormente, en la categoría C4 – C5 Damas, la bogotana Paula Andrea Ossa obtuvo la segunda presea dorada al registrar un tiempo de 28:04.191, con una diferencia de más de cuatro minutos sobre la Fabiana de Assis de Brasil.
La tercera medalla de oro la consiguió la delegación masculina en la categoría B Varones (Tándem). El antioqueño Javier Serna Moreno y su guía Santiago Vélez Cossio marcaron un tiempo de 35:00.295, superando a las parejas de Argentina y Chile.
El balance de la jornada para el equipo dirigido por Jaime Ramírez Bernal y Diana García Orrego se completó con los segundos puestos de Esnéider Muñoz Marín (C1 – C3) y Diego Dueñas Gómez (C4 – C5), y el tercer lugar de Juan Andrés Gómez (C4 – C5).
Las competencias continuarán hoy con las primeras pruebas de ruta (fondo), en las que estarán en disputa tres nuevos títulos parasuramericanos, mientras que el sábado 4 de julio concluirá la programación del paraciclismo con la entrega de las últimas medallas de la disciplina.
*Con Información Prensa Cómite Paraolímpico Colombiano
Ruta
Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar los campeonatos nacionales en Europa y antes del inicio del Tour de Francia 2026.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue liderado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), quien sigue en lo más alto con 11.593 puntos.
Al campeón del mundo lo escoltan el danés Jonas Vingegaard y el mexicano Isaac del Toro, que siguió como el latinoamericano más destacado en el tercer puesto, mientras que Egan Bernal se mantuvo como el colombiano mejor ranqueado de la lista, en la casilla 31° con un puntaje que suma 1.874 unidades.
En cuanto al resto de los nacionales, Harold Tejada subió un puesto y se clasifica 79°. Le siguen Santiago Buitrago en la posición 82°, Sergio Higuita 137° y Daniel Felipe Martínez en la en la casilla 140°
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos