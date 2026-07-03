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Ruta

Iván Ramiro Sosa liderará al Kern Pharma en el Sibiu Cycling Tour; el escarabajo va por su segundo título

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El cundinamarqués Iván Ramiro Sosa buscara su segundo título en el Sibiu Cycling Tour. (Foto © Equipo Kern Pharma)
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