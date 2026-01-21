Ruta
El Caja Rural-Seguros RGA presentó su ambicioso proyecto 2026; Fernando Gaviria una de las novedades
A pocos días de arrancar oficialmente su decimoséptima temporada consecutiva en el campo profesional y a apenas un año vista de cumplir cuatro décadas en el mundo del ciclismo, el Caja Rural-Seguros RGA presentó en Pamplona su ilusionante proyecto 2026. La plantilla más amplia de toda su historia, integrada por veintiséis corredores, se dio a conocer en el Hotel El Toro de la capital navarra junto a su filial Caja Rural-Alea, el vivero donde se ha formado gran parte del conjunto ProTeam, en concreto trece* de esos veintiséis.
Juan Mari Guajardo volvió a conducir un acto en el que se repasaron los principales logros del equipo la pasada temporada: el récord de puntos UCI con 3.922 -mejor ProTeam español y 23º del mundo a inicios de 2026-, la clasificación automática para todo el calendario ProSeries de la actual campaña, la apuesta rotunda por la formación con el uruguayo Thomas Silva convirtiéndose en el 30º ciclista que ha saltado al WT desde Caja Rural-Seguros RGA y por supuesto el regreso a La Vuelta, donde dos jóvenes valores formados en la cantera concluyeron en el top 15 de la general como los dos mejores ciclistas españoles.
La base del proyecto
Todos estos logros son el fruto de un trabajo a medio y largo plazo que comienza en Filial Caja Rural-Alea, conjunto que la pasada temporada formó y ayudó a dar la alternativa a siete nuevos profesionales, cuatro de ellos con destino nuestro primer equipo: Gorka Corres, Iker Villar, Pablo Lospitao y el francés Ellande Larronde. Con ellos son ya 143 los corredores con pasado en la escuadra élite y sub 23 que han dado el salto a la categoría superior.
La renovada plantilla 2026, integrada por 22 ciclistas, todos ellos sub 23 y más de la mitad de primer o segundo año, tratará de emular el brillante curso de un grupo que el pasado año alcanzó los 43 triunfos, con el 75% de la plantilla sumando al menos una victoria a esa larga lista. Alea, que desde 2022 forma parte de este proyecto como patrocinador principal, sigue apostando por la juventud y el desarrollo de nuevos valores en un conjunto comandado por Eneko Iparragirre en la dirección deportiva.
Un año de objetivos ambiciosos
Presentado el filial, Guajardo dio paso a continuación a los miembros del primer equipo, que saltaron al escenario de dos a dos hasta completar la foto de familia junto a sus cuatro directores deportivos: José Miguel Fernández, Rubén Martínez, Aritz Bagües y el castellonense Óscar Pelegrí, que se incorpora este año al cuerpo técnico. Y es que, para cubrir el ambicioso y amplio calendario que aguarda a Caja Rural-Seguros RGA, se ha apostado por crecer en todos los sentidos. Un 2026 en el que no se renuncia a competir en los grandes escenarios y en el que las siete caras nuevas refuerzan un bloque en el que se ha mantenido a la mayoría de nombres destacados.
Fernando Gaviria, José Félix Parra y Stefano Oldani, fichajes que fortalecen áreas concretas, se unen a los mencionados cuatro ascensos desde el filial y a una mescolanza de juventud y veteranía en la que sobresalen nombres como el campeón de España CRI Abel Balderstone, Eduard Prades, Fernando Barceló, Jaume Guardeño, Joel Nicolau, Iúri Leitao, Alex Molenaar o el aún sub 23 y revelación el pasado curso Jan Castellon. Todos dan forma a un equipo que buscará competir ante los grandes del pelotón sin renunciar a su ADN de formar y desarrollar a jóvenes valores.
Listos para el debut
La presentación finalizó con un concurso online en el que el participante con más puntos consiguió una equipación oficial del equipo y los dos siguientes sendos packs de productos Alea. Sin embargo, antes se destacó una vez más el apoyo inestimable de los patrocinadores, parte fundamental de este proyecto. En ese marco se dio a conocer a Scientiffic Nutrition, que se encargará desde este año de suministrar la nutrición y la alimentación deportiva para nuestros ciclistas, que debutarán oficialmente el próximo viernes 23 de enero en la apertura del calendario europeo, la Clásica Camp de Morvedre.
Declaraciones
José Miguel Fernández (director deportivo): “Creo que tenemos un grupo bastante compensado. Hay una línea continuista con una serie de corredores importantes que siguen con nosotros como Joel Nicolau, Edu Prades, Fernando Barceló o Abel Balderstone, incluso jóvenes que están creciendo como Jaume Guardeño. Por otro lado, hay un grupo de gente joven que sube a profesionales donde se encuentran Ellande Larronde o Iker Villar, que son dos chicos muy potentes y muy rápidos que pueden adaptarse rápido a la categoría a pesar de su edad.
Lospitao y Corres pueden brillar en muchos terrenos y tampoco les debería costar demasiado adaptarse a profesionales. Después hay otros corredores que llegan con experiencia profesional como José Félix Parra, quien pienso que nos va a dar estabilidad en la alta montaña, una asignatura que quizá hemos tenido pendiente otros años pero donde creo que vamos a ganar fiabilidad por el crecimiento de Jan Castellon, Balderstone o Berwick. Además, hemos incorporado a Gaviria y Oldani como velocistas, sobre todo Fernando, que deben marcar la diferencia junto a Iúri Leitao.
En cuanto al calendario, tener asegurado todo el circuito ProSeries nos da una estabilidad brutal y mucha tranquilidad respecto a otros años. Ahora sabemos gran parte del calendario de toda la temporada e incluso podemos elegir. Nos queda por conocer qué pasará con varias carreras WorldTour de las que estamos pendientes y la confirmación de una Gran Vuelta. Nosotros soñamos siempre con estar en la Vuelta a España y ojalá pueda darse”.
Paula Patiño hace historia, gana la última etapa y se consagra campeona del Tour El Salvador 2026
Terminaron las emociones del Tour El Salvador 2026 con doble celebración colombiana. Paula Patiño se coronó este miércoles como gran campeona de la carrera salvadoreña, sumando un importante título a su palmarés deportivo tras ganar la jornada final.
La pedalista antioqueña, que dejó las filas Movistar tras siete años, demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.
La paisa de 28 años se subió a lo más alto del podio acompañada de las españolas Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) 2° y de su compañera de equipo Naia Amondarain 3°.
Ya para la última jornada, el festín cafetero tampoco se hizo esperar haciendo el 1-2 con Jessenia Meneses, quien por celebrar antes de tiempo se quedó con el segundo puesto, en la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana, por detrás de su paisana. Los 94,1 kilómetros de recorrido sirvieron para darle la primera victoria a las colombianas.
Patiño sucedió en el palmarés del Tour El Salvador a la suiza Elena Hartmann, campeona del año pasado. Es el segundo podio colombiano en esta carrera tras la tercera posición de la caqueteña Serika Gulumá en 2013.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Etapa 4 | Santa Ana – Santa Ana (94,1 km)
|1
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:38:57
|2
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|m.t
|3
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:05
|4
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:54
|5
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|6
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:55
|7
|Qiuying Zhou
|XDS China Women Cycling
|0:55
|8
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|9
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|10
|Sara Gardeman
|La Pampa
|0:55
Clasificación General Final
|1
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|9:42:10
|2
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:46
|3
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:49
|4
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:50
|5
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:52
|6
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:55
|7
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:56
|8
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:58
|9
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|1:01
|10
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|1:07
Cundinamarca, la casa del ciclismo colombiano en los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026
El departamento de Cundinamarca se prepara para vivir un encuentro inolvidable alrededor del deporte con la llegada del Campeonato Nacional de Ruta Sistecrédito 2026, que se disputará del 5 al 8 de febrero y reunirá a los mejores ciclistas del país en las categorías juveniles, sub-23 y élite, en damas y hombres.
Para Indeportes Cundinamarca es motivo de orgullo que el departamento sea la sede de este importante evento, ratificando su tradición ciclística, su amor por la bicicleta y su compromiso con el deporte colombiano.
“Nos llena de alegría que Cundinamarca sea la casa de los Nacionales de Ruta 2026. Este evento representa una oportunidad para mostrar nuestros municipios, nuestra gente y nuestro talento deportivo, y para seguir fortaleciendo al departamento como referente del ciclismo en Colombia”, destacó Luz Marina Chuquen González, gerente general de Indeportes Cundinamarca.
Durante cuatro días, los corredores recorrerán municipios emblemáticos como Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Guasca, en trazados que combinan recorridos urbanos, carreteras nacionales y exigentes ascensos, ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel.
Cundinamarca también estará presente en la competencia con una delegación que proyecta la participación de 39 deportistas, distribuidos en seis equipos: tres de damas, integrados por seis mujeres cada uno, y tres de varones, conformados por siete corredores por equipo. La representación se dará en las tres categorías del campeonato, con 2 equipos juveniles, 2 sub-23 y 2 élite, completando así el grupo de 39 pedalistas.
Cabe resaltar que el equipo femenino de Cundinamarca contará con una entrenadora exclusiva: Luz Adriana Tovar Salgado (Ruta y Pista), exdeportista cundinamarquesa, campeona nacional en 2016 y referente del ciclismo femenino colombiano, quien acompañará de manera integral el proceso competitivo de nuestras deportistas. Así mismo se cuenta con el acompañamiento de Christian Camilo Torres Rativa (modalidad Ruta), quien ha liderado procesos de alto nivel en el ciclismo internacional durante los años 2023 y 2024, acompañando a corredores en competencias de primer nivel en Europa.
Adicionalmente se cuenta con un equipo técnico altamente calificado, integrado por: Fabio Hernán Rodríguez Hernández (modalidad MTB), Johann Alberto Moreno Quiroz (modalidad MTB), Ferney Orlando Bello Clavijo (modalidad Pista) y Héctor Mayorga (modalidad Paracycling).
A este grupo de pedalistas cundinamarqueses se suman seis figuras élite, con participación confirmada: Egan Bernal, Brandon Rivera, Daniel Martínez, Harold Tajada, Santiago Buitrago y Diana Peñuela, quienes complementan la delegación de 45 corredores que representarán con orgullo al departamento.
Cuatro días de emoción sobre ruedas
La competencia iniciará el jueves 5 de febrero con las pruebas de contrarreloj individual en Zipaquirá.
El viernes 6 de febrero, el Autódromo de Tocancipá será escenario de las pruebas de ruta en circuito cerrado.
El sábado 7 de febrero, se disputará una exigente jornada de 124,5 kilómetros desde Sopó hasta Guasca, atravesando el Alto del Sisga.
El campeonato culminará el domingo 8 de febrero con la prueba reina de 209,9 kilómetros para los hombres élite, con salida y llegada en el Mirador de las Salinas de Zipaquirá.
Desde Indeportes Cundinamarca se reafirma el compromiso con el fortalecimiento del deporte, el acompañamiento a los procesos formativos y el respaldo a los grandes eventos que impulsan el desarrollo deportivo del país.
Los Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 serán una verdadera celebración del ciclismo, en la que Cundinamarca recibirá a los mejores pedalistas del país con los brazos abiertos.
El Equipo Kern Pharma abre la temporada con tres carreras de la Comunidad Valenciana sin Iván Ramiro Sosa
Tras meses de trabajo en una intensa pretemporada, el Equipo Kern Pharma regresa a la competición esta semana con tres pruebas en la Comunidad Valenciana: la Clásica Camp de Morvedre (España, UCI 1.1, 23/01), donde Urko Berrade logró el triunfo en el pasado curso, el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (España, UCI 1.1, 24/01) y la Clásica Comunidad Valenciana 1969 – Gran Premi València (España, UCI 1.1, 25/01).
Con el objetivo de volver a pelear por la victoria, el Equipo Kern Pharma que cuenta en sus filas con el colombiano Iván Ramiro Sosa, se desplazará hasta Estivella para disputar la segunda edición de la Clásica Camp de Morvedre. De nuevo, la doble ascensión encadenada al Alto del Garbí (5,6km al 8,9%) seleccionará la carrera antes de afrontar un rápido descenso que conducirá hasta la línea de meta.
El Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica presenta el mismo recorrido que en la anterior edición, con un terreno sinuoso hasta llegar al Collado de Ayódar (5km al 4,4%), donde se prevén movimientos buscando seleccionar la carrera antes de afrontar el explosivo repecho final en Onda.
Oportunidad para los velocistas en la Clásica Comunidad Valenciana 1969 – Gran Premii Valencia, que pondrá el broche a este bloque de competición. Tras una primera mitad de jornada exigente, donde el Equipo Kern Pharma se enfrentará al emblemático Coll de Rates y al Alto de Beniarrés, la carrera se adentrará en un terreno favorable hasta llegar a Valencia, donde finalizará la prueba.
“Empezamos con mucha motivación después del buen trabajo realizado en invierno, con ganas de ser protagonistas”, dijo Jon Armendariz, director deportivo del Equipo Kern Pharma.
Clásica Camp de Morvedre (España, UCI 1.1, 23/01)
Estivella | 163,4km |
Alineación: Urko Berrade, Iván Cobo, Ibon Ruiz, Marc Brustenga, Pablo Carrascosa, Unai Ramos, Jorge Gutiérrez
Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (España, UCI 1.1, 24/01)
Castellón – Onda | 171,4km |
Alineación: Urko Berrade, Iván Cobo, César Pérez, Antonio Soto, Mikel Retegi, Jorge Gutiérrez, Iñigo Elosegui
Clásica Comunidad Valenciana 1969 – Gran Premi Valencia (España, UCI 1.1, 26/01)
La Nucia – Valencia | 199,5km |
Alineación: Ibon Ruiz, César Pérez, Antonio Soto, Marc Brustenga, Mikel Retegi, Pablo Carrascosa, Iñigo Elosegui
