El pedalista antioqueño Cristian Yepes se consagró como el nuevo rey del gravel colombiano tras imponerse con autoridad en la segunda edición del Campeonato Nacional de la modalidad, disputado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. En una jornada marcada por la exigencia física, Yepes logró cruzar la meta en la primera posición para adjudicarse el título nacional, superando en un cerrado duelo a Yeison Rincón y Diego Guerrero (Team Sistecrédito), quienes ocuparon el segundo y tercer cajón del podio, respectivamente.

La competencia se desarrolló sobre un demandante trazado de 130 kilómetros que puso a prueba la resistencia y pericia técnica de los corredores. El recorrido combinó tramos de vías asfaltadas con complejos caminos de grava y terreno destapado característicos de la topografía risaraldense, obligando a los participantes a gestionar sus fuerzas y enfrentar condiciones cambiantes a lo largo de toda la prueba.

El certamen deportivo estuvo bajo la organización de la Liga Risaraldense de Ciclismo y contó con el respaldo y aval oficial de la Federación Colombiana de Ciclismo. Gracias a esta gestión institucional, la cita logró convocar a más de 200 deportistas provenientes de diversas regiones del país, ratificando el rápido crecimiento y la consolidación que esta disciplina viene teniendo dentro del calendario ciclístico nacional.

El alto nivel competitivo de la jornada quedó evidenciado con la presencia en el pelotón de reconocidas figuras del ciclismo de ruta profesional del país. Corredores de la talla de Wilson Peña y Carlos Julián Quintero, entre otros destacados exponentes, aceptaron el reto de las carreteras destapadas de Santa Rosa de Cabal, aportando jerarquía y espectáculo a un campeonato que sigue ganando protagonismo en Colombia.