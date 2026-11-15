Paul Seixas el gana el duelo a Brandon McNulty y se queda con en el Critérium de Saitama 2026

En un final lleno de emociones, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se impuso este domingo en el Critérium de Saitama, en Japón. El joven francés, que venía de ser segundo en Singapur detrás del mexicano Isaac del Toro, soltó a todos sus rivales en la parte final y terminó ganando la competencia.

El corredor galo fue escoltado por el campeón del mundo, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) y por el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), quienes completaron el podio de la carrera nipona.



Brandon McNulty, Paul Seixas y Torstein Træen, en el podio del Critérium de Saitama 2026. (Foto © Le Tour De France)

La prueba asiática destinada a promocionar el Tour de Francia en el continente asiático cumplió su décima segunda edición se disputó en un circuito urbano en la ciudad Saitama como es tradición y al que los ciclistas le dieron varias vueltas.

Saitama vibró con la presencia de algunas estrellas del pelotón mundial como el británico Oscar Onley, el neerlandés Thymen Arensman, el español Óscar Rodríguez, el australiano Michael Matthews y el suizo Mauro Schmid y el italiano Davide Ballerini, entre otros. La carrera no contó con participación colombiana.