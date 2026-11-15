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Paul Seixas el gana el duelo a Brandon McNulty y se queda con en el Critérium de Saitama 2026
En un final lleno de emociones, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) se impuso este domingo en el Critérium de Saitama, en Japón. El joven francés, que venía de ser segundo en Singapur detrás del mexicano Isaac del Toro, soltó a todos sus rivales en la parte final y terminó ganando la competencia.
El corredor galo fue escoltado por el campeón del mundo, el estadounidense Brandon McNulty (UAE Team Emirates – XRG) y por el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility), quienes completaron el podio de la carrera nipona.
La prueba asiática destinada a promocionar el Tour de Francia en el continente asiático cumplió su décima segunda edición se disputó en un circuito urbano en la ciudad Saitama como es tradición y al que los ciclistas le dieron varias vueltas.
Saitama vibró con la presencia de algunas estrellas del pelotón mundial como el británico Oscar Onley, el neerlandés Thymen Arensman, el español Óscar Rodríguez, el australiano Michael Matthews y el suizo Mauro Schmid y el italiano Davide Ballerini, entre otros. La carrera no contó con participación colombiana.
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Ciclo-Retro: repasamos todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Trujillo
A pocas hora de la consagración del caldense Daniel Hoyos como campeón de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, repasamos todos los títulos de los escarabajos en la tercera prueba por etapas de mayor tradición y prestigio para el ciclismo venezolano, que llegó en 1979 y que tuvo como primer ganador al venezolano Leonardo Bonilla.
Colombia cuenta con diez títulos, el primero de ellos llegó de la mano del caleño Jorge Orozco en 1980, corriendo para un equipo del vecino país y el último fue el boyacense José Castelblanco, quien la ganó en 2006.
Los pedalistas nacionales han sido grandes protagonistas, sobre todo en las ediciones del giro trujillano de las décadas de los 80 y los 90. Es importante aclarar que algunos corredores colombianos se radicaron en Venezuela, corriendo para equipos de ese país por mucho tiempo y hasta se nacionalizaron.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los títulos de los colombianos en la tercera carrera más importante del calendario venezolano después de la Vuelta al Táchira y la Vuelta a Venezuela.
CAMPEONES COLOMBIANOS DE LA VUELTA A TRUJILLO
1980 🥇 Jorge Orozco
1984 🥇 Segundo Chaparro
1991 🥇 Wenceslao Lancheros
1992 🥇 Marco Carreño
1998 🥇 Álvaro Lozano
1999 🥇 César Salazar
2001 🥇 Federico Muñoz
2002 🥇 Víctor Hugo González
2005 🥇 José Serpa
2006 🥇 José Castelblanco
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Daniel Hoyos mantiene el pulso firme en Venezuela y lidera la Vuelta a Trujillo a falta de una jornada
El pedalista caldense Daniel Hoyos, del Team Nativos, continúa comandando la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, de 138,2 kilómetros, que se disputó entre el municipio de Carache y la localidad de Santa Isabel.
Hoyos, de 31 años, supera por más de un minuto al local Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya). En el tercer cajón del podio se encuentra otro venezolano, se trata de Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix), quien cede más de tres minutos con el escarabajo a falta de un día para el final.
El cuarto capítulo quedó en manos del venezolano Alexander Villasmil (Gobernación de Mérida), quien llegó escapado sacándole 1:37 al grupo principal que llegó con comandado por Jesús Goyo (Fina Arroz Keramix), mientras que el mejor colombiano fue Juan Pablos Sossa (Team Nativos) en el tercer lugar.
El giro trujillano finalizará este domingo con la quinta y última etapa, otra jornada rompe-piernas de 136,6 kilómetros de recorrido, que se disputará entre la población de Monay y el municipio de la Mesa de Esnujaque, donde conoceremos al sucesor del venezolano Yonathan Eugenio, campeón del año pasado.
Vuelta a Trujillo 2026
Resultados Etapa 4 » Carache – Santa Isabel (138,2 km)
|1
|Alexander Villasmil
|Gobernación de Mérida
|3:11:31
|2
|Jesús Goyo
|Fina Arroz Keramix
|1:37
|3
|Juan Pablo Sossa
|Team Nativos
|1:37
|4
|Brayan Montilla
|CES Serviciclismo La Guaira
|1:37
|5
|Nelson Pérez
|Fina Arroz Keramix
|1:37
|6
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:37
|7
|Jerson Arias
|Herrera Sport IAM Champion
|1:37
|8
|Julio Blanco
|Ministerio Comercio Criket
|1:37
|9
|Luis Piñeros
|Herrera Sport IAM Champion
|1:37
|10
|Emanuel Pérez
|FTB Celucambio
|1:37
Clasificación General Individual
|1
|Daniel Hoyos
|Team Nativos
|13:57:26
|2
|Luis Mora
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|1:17
|3
|Jorge Abreu
|Fina Arroz Keramix
|3:25
|4
|Juan Ruiz
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|3:35
|5
|Ángel Rivas
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|4:42
|6
|Arley Cuadros
|Ministerio Comercio Criket
|6:06
|7
|Diego Benavides
|Team Nativos
|6:41
|8
|Santiago Escudero
|FTB Celucambio
|7:26
|9
|Nelson Pérez
|Fina Arroz Keramix
|7:51
|10
|Luis Pinto
|Alcaldía de Valera-Confitería la Guacamaya
|12:33
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Vuelta a Trujillo 2026: Daniel Hoyos se afianza en el liderato y Juan Ruiz gana la tercera etapa
El pedalista caldense Daniel Hoyos, del Team Nativos, sigue líder de la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo, luego de defender el liderato en la tercera etapa, de 153,4 kilómetros, que se disputó entre la población de Buena Vista y el municipio de Carache.
Hoyos, de 31 años, supera por más de un minuto al local Luis Mora (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya). En el tercer cajón del podio se encuentra otro venezolano, se trata de Jorge Abreu (Fina Arroz Keramix), quien cede más de tres minutos con el escarabajo.
El tercer capítulo quedó en manos del venezolano Juan Ruiz (Alcaldía de Valera-Confitería La Guacamaya), que le ganó el duelo al líder Daniel Hoyos (Team Nativos), que se reportó 2° a solo dos segundos del ganador.
El giro trujillano continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, otra jornada rompe-piernas de 138,2 kilómetros de recorrido, que se disputará entre el municipio de Carache y la localidad de Santa Isabel.
CLASIFICACIONES COMPLETAS