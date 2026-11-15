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Ruta

La Vuelta al Táchira tendrá una antesala avalada por la UCI: el Clásico Venezuela Renace

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Hace 9 horas

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El Clásico Venezuela Renace será la antesala de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
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El caleño Jorge Orozco, primer colombiano en ganar la Vuelta a Trujillo en 1980. (Foto Instagram © Vuelta a Trujillo)
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