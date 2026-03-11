Ruta
Comisión Disciplinaria de la UCI suspende por 30 días al Team Medellín–EPM
Dura noticia para al equipo colombiano Team Medellín–EPM. La Comisión Disciplinaria de la Unión Ciclista Internacional le impuso una suspensión de 30 días debido a anomalías en los pasaportes biológicos de dos de sus corredores.
El ente rector del ciclismo a nivel mundial detectó una serie de anomalías detectadas en los pasaportes biológicos de dos de sus ciclistas, según detalló la International Testing Agency (ITA) en sus cuentas oficiales.
“El Reglamento Antidopaje de la UCI prevé la suspensión de un equipo cuando dos o más de sus corredores o miembros del personal reciben notificaciones de ciertos tipos de presuntas infracciones de las normas antidopaje (ADRV) ocurridas durante el mismo período de 12 meses. Dos corredores del Team Medellín-EPM recibieron notificaciones de presuntas ADRV basadas en las anomalías detectadas en sus respectivos Pasaportes Biológicos, más concretamente en Hallazgos Adversos en el Pasaporte”, detalla el comunicado de la International Testing Agency (ITA).
La decisión, que comenzará a regir desde el viernes 27 de marzo y se extenderá hasta el sábado 25 de abril del año en curso, podrá ser impugnada ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Por ahora no hay pronunciamiento oficial por parte del Team Medellín-EPM.
Ruta
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Ruta
Así quedó el ranking UCI tras la nueva actualización; Santiago Buitrago mejoró 39 puestos
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el Trofeo Laigueglia y la Strade Bianche. El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), quien se mantiene en lo más alto con 11.355 puntos.
El campeón del mundo, que casi dobla en la puntuación a su más inmediato perseguidor, es escoltado por su compañero de equipo, el mexicano Isaac del Toro (6.535) y por el danés Jonas Vingegaard en el 3° puesto con 5.724 puntos.
En cuanto a los colombianos, el más destacado del escalafón es Egan Bernal, quien bajó dos posiciones y se ubica en la casilla 43° con 1.772 puntos, mientras que Santiago Buitrago recuperó 39 puestos y ascendió al lugar 85°.
Por naciones la clasificación UCI la lidera Bélgica con 18.329 puntos, por delante de Dinamarca 2° (17.139), Italia 3° (15.533), Eslovenia 4° (14.705) y Francia 5° (14.889). Colombia ocupa la casilla 16° con 6.177 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 10 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Brandon Vega encabeza la nómina del GW Erco Sportfitness para la Clásica de Rionegro 2026
El equipo GW Erco Sportfitness llega a la Clásica de Rionegro 2026 con una nómina encabezada por Brandon Vega, a quien le acompañarán Johan Colón, Nicolás Gómez, Daniel Arroyave, Freddy Ávila, Nelson Jiménez, William Quintero, Felipe Bravo, Jonathan Cañaveral y Juan Sebastián Pinilla.
Por su parte, el equipo mixto de ciclomontañistas estará representado por Jonathan Botero, Jerónimo Bedoya y Jean Pool Cardona, corredores con amplia experiencia en el ciclismo de montaña que buscarán destacarse también en la ruta.
En la categoría juvenil, el equipo contará con la participación de Alejandro Pamplona, Santiago Quintero, Danilo Medina y Emiliano Álvarez, quienes buscarán sumar experiencia y protagonismo en esta importante competencia, que se disputará del 12 al 14 de marzo
Previo al inicio de la carrera, los corredores ya se encuentran realizando entrenamientos y reconocimientos de los recorridos en el oriente antioqueño, afinando detalles y preparando la estrategia para enfrentar cada una de las etapas de esta tradicional carrera del calendario.