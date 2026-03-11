Ruta
Tirreno-Adriático: Tobias Lund Andresen triunfa en la tercera etapa y Santiago Buitrago se mete al top 10 de la general
En un final para velocistas, Tobias Lund Andresen ganó la tercera etapa de la Tirreno-Adriático 2026, que contó con 221 kilómetros. El sprinter danés del Decathlon CMA CGM Team terminó siendo más rápido que los belgas Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) y Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).
Con relación a los colombianos todos llegaron en el pelotón, Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) fue el mejor de los nuestros en la casilla 14°. Luego entró Nairo Quintana (Movistar Team) en el puesto 72°, Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) 92° y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) arribó en la posición 101°, los cuatro con el mismo tiempo del ganador.
En lo referente a la clasificación general, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conservó el liderato, escoltado por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe). El podio parcial lo completa el estadounidense Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers).
La ‘Carrera de los Dos Mares’ continuará este jueves con la disputa de la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 213 kilómetros, que conectará las localidades italianas de Tagliacozzo con Martinsicuro.
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Cortona – Magliano de’ Marsi (221 km)
|1
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|5:29:22
|2
|Arnaud De Lie
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|3
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|4
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Iván García Cortina
|Movistar Team
|m.t.
|6
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|7
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|m.t.
|8
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|9
|Madis Mihkels
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|14
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|72
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|92
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|101
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Clasificaciòn General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|10:35:22
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:04
|3
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:14
|4
|Alan Hatherly
|Team Jayco-AlUla
|0:18
|5
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:19
|6
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:21
|7
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|8
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:35
|9
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:37
|10
|Buitrago Santiago
|Bahrain Victorious
|0:38
|61
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|2:38
|126
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|6:18
|150
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|9:41
Ruta
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Ruta
Jonas Vingegaard gana la primera batalla montañosa de la París-Niza con Daniel Felipe Martínez 2°
La cuarta etapa de la París-Niza 2026, la primera batalla montañosa, quedó en manos del escandinavo Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), luego de recorrer 195 kilómetros entre Bourges y Uchon.
El corredor danés fue el más fuerte en el tramo final, ganándole el duelo al colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al neerlandés Tim van Dijke (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al resto los colombianos, Harold Tejada (XDS Astana Team) se reportó en la casilla 17°, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en el puesto 124°, a más de 33 minutos del ganador.
En cuanto a la clasificación general individual, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) se apoderó del liderato y aventaja por 52 segundos al escarabajo Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La ‘Carrera del Sol’ continuará este jueves con la disputa de la quinta etapa, una jornada rompe-piernas de 206 kilómetros que conectará a las localidades de Cormoranche-sur-Saône con Colombier-le-Vieux.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Bourges – Uchon (195 km)
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|4:16:12
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:41
|3
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:45
|4
|Mick van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:42
|5
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|2:54
|6
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|3:38
|7
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|4:02
|8
|David Gaudu
|Groupama-FDJ United
|4:20
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|4:55
|10
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|5:07
|17
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:01
|124
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|33:01
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|12:53:15
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:52
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|3:20
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|3:39
|5
|David Gaudu
|Groupama-FDJ United
|5:02
|6
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|5:07
|7
|Tim van Dijke
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|5:33
|8
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|5:45
|9
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|6:27
|10
|Ion Izagirre
|Cofidis
|6:32
|16
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:17
|119
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|38:56
Editorial
Y….¿Quién es él? Paul Seixas, nuevo fenómeno del ciclismo
Se trata de Paul Seixas, un nuevo componente de la generación de los “baby ciclistas” si tenemos en cuenta que apenas cuenta con 19 añitos (Lyon, 24 septiembre 2006) y desde el año pasado viene dando “pedalazos de gigante”, sacudiendo el cotarro ciclístico de su país (Francia) y en general del ciclismo mundial por sus extraordinarias facultades expuestas ya en grandes compromisos y al frente de los mejores ciclistas y equipos en solamente un año y tres meses como profesional en el equipo Decathlon CMA CGM Team.
Lleva ya nueve años dedicado al ciclismo– inicialmente en el ciclocrós- modalidad en la cual compitió y sobresalió notablemente hasta que pasó a la categoría junior en 2022 y 2023 donde alternó con la ruta y comenzó a distinguirse ganando pruebas como la Liege-Bastogne-Liege y fue protagonista en las demás competencias donde tomaba parte, sobresaliendo en todos los terrenos demostrándolo como campeón mundial junior de contrarreloj en 2024.
2025 aparece una estrella
La suya ha sido una carrera meteórica y es por ello por lo que apenas con 17 años a finales de 2024, después de 13 victorias el equipo Decathlon AG2R lo incluye en su equipo World Tour saltándose el proceso que normalmente se sigue a esa edad y es así como el nombre de Paul Seixas aparece en 2025 codeándose con la élite del ciclismo mundial y logra su primer podio como profesional a los 18 años, en la París-Camembert a principios de abril finalizando segundo.
A renglón seguido, en junio corre el famoso Critérium del Dauphiné convirtiéndose en el ciclista más joven del lote finalizando octavo en la clasificación general final y primer francés. El remate de su primer año en la cumbre del pedalismo mundial para Seixas quedó marcado en agosto con su espectacular victoria en el Tour del Avenir más dos etapas y su medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Ruta, detrás de Tadej Pogacar y Remco Evenepoel dejando en octubre la impronta de su llegada a la selecta élite del ciclismo mundial con un auspicioso séptimo lugar en el Giro de Lombardía.
Este “niño del ciclismo” ha gozado de la compañía de Alexandre Pacot en calidad de descubridor y entrenador siendo él quien orientó sus primeros pedalazos aplicando los métodos del ciclismo moderno en cuanto a entrenamiento, nutrición, descanso, etc., conceptos que Seixas asume con toda naturalidad y profesionalismo, así como lleva la vida normal de un joven de su edad, quien además combina su profesión de ciclista con estudios universitarios a distancia en el tema de economía.
Deshojando margaritas frente al Tour de Francia
Y…como esta historia apenas comienza, iniciando el segundo episodio (2026) hay que hacerlo contando su segundo lugar en Algarve, el título como campeón de la clásica francesa Faun de Ardeche y lo más sobresaliente, su segundo lugar el sábado anterior en la Strade Bianche, detrás del mejor ciclista de la actualidad – Tadej Pogacar – y al término de una inolvidable batalla con otro “monstruo” tan joven como él, Isaac del Toro , dando a entender la nueva maravilla francesa que le esperan éxitos insospechados .
Uno de ellos debería ser el TDF 2026, la carrera que un ciclista francés no gana desde 1985 (Bernard Hinault), pero la presencia de esta nueva ilusión comienza a despertar la polémica de turno, teniendo en cuenta su edad, así se trate de un superdotado o un fenómeno.
Hay quienes opinan que hacerlo este año es improcedente, otros más afirman que “hay que esperar a que le salgan los dientes” y los más prudentes lo comparan con Pogacar quien corrió su primer Tour en 2020 después de haber ganado también el T.A. y corrido la Vuelta a España con 20 años donde subió al podio final. También lo comparan con Evenepoel, quien antes del TDF había corrido 2 Giros y 2 Vueltas.
Thomas Voekler, seleccionador nacional de Francia afirma tajantemente que “antes que pensar en el Tour, es necesario darse cuenta de que ningún corredor francés ha ganado ninguna de las grandes carreras de una semana por etapas desde 2007 y por lo tanto debemos seguir con cuidado el desarrollo deportivo y físico de Paul”.
Jonas Vingegaard opinó sobre su joven rival señalando que “además de lo físico, deberá soportar la inmensa presión de un público francés que espera hace mucho tiempo un campeón del país” y Cyrille Guimard, el veterano entrenador de grandes campeones respondió sin duda alguna que “Un corredor de sus condiciones debe hacer el necesario aprendizaje del oficio y no ir al Tour por un puesto secundario. Debe ir a ganarlo”.
Finalmente, el staff técnico del equipo Decatlhon afirma tener “un programa de carreras a lo largo de la temporada que es susceptible de modificarse según pase el tiempo y las diferentes carreras. Iremos observando la dinámica en el rendimiento de Paul en razón a que él es un corredor que mejora cada mes”.