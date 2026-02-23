Ruta
Ciclo-Retro: las diez victorias de etapa de los colombianos en la historia del Tour de Ruanda
En 18 ediciones del Tour de Ruanda, cuatro escarabajos han conseguido 10 triunfos de etapa. En 2019, Edwin Ávila fue el que abrió el camino victorioso, mientras que, el caldense Jhonatan ‘Pácora’ Restrepo es el ciclista colombiano con más triunfos de una fracción en la prestigiosa ronda africana.
Este palmarés se podría ampliar con el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy), quien participa de la presente edición con el Movistar Team Academy.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico revive las diez victorias que consiguieron los colombianos en la historia del Tour de Ruanda, la carrera más importante de África que hace parte del calendario UCI.
2019 – Edwin Ávila ganó la Etapa 4 Rubavu – Karongi (102,6)
2019 – Rodrigo Contreras ganó la Etapa 8 Kigali – Kigali (66,8)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (142 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 5 Rubavu-Musanze (84,7 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 6 Muzanze-Muhanga (127,3 km)
2020 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 CRI Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2021 – Brayán Sánchez ganó la Primera Etapa Kigali-Rwamagana (115,6 km)
2021 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 7 Kigali-Kwa Mutwe (4,5 km)
2022 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Kigali-Rubavu (155,9 km)
2024 – Jhonatan Restrepo ganó la Etapa 3 Huye-Rusizi (140,3 km)
El Orgullo Paisa con un equipazo para la Vuelta del Tolima 2026
El equipo Orgullo Paisa confirmó su nómina para encarar la edición 23 de la Vuelta al Tolima, que se correrá del 25 de febrero al 1 de marzo. El municipio de Venadillo dará la partida para finalizar en Ibagué.
El equipo estará capitaneado por el carmelitano Alejandro Osorio y el caldense Jhonatan Restrepo, dos pedalistas con bagaje internacional, mientras que para la general tendrán al boyacense Yeison Reyes.
David Santiago Gómez, Daniel Muñoz y Kevin Castillo, los refuerzos para esta temporada, también estarán alineados en esta tradicional carrera por etapas que abre el calendario nacional 2026.
La plantilla del conjunto antioqueño la completan: Juan Felipe Osorio, Emilio Echavarría, Mateo Rivera y Bernardo Suaza.
El Team Hino-One-La Red-Suzuki confía en su avanzada colombiana para la Vuelta de República Dominicana
La escuadra continental guatemalteca, Team Hino-One-La Red-Suzuki, definió la nómina de seis corredores que encararán la Vuelta a la Independencia Nacional en República Dominicana, durante seis días hasta el domingo 1 de marzo.
Entres los elegidos se encuentran tres ciclistas colombianos: Nicolás Paredes, Yesid Pira y Jeisson Casallas, quien se estrena oficialmente con el equipo chapín en esta temporada.
Para esta competencia, que marcará un momento especial para la estructura guatemalteca, ya que será el primer evento oficial del equipo en la campaña 2026, completan la nómina Mardoqueo Vásquez, Edgar Torres y Dorian Monterroso.
La carrera dominicana comenzará este martes. La primera etapa cubrirá 117 kilómetros en la ruta Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana.
🗓️ Recorrido y etapas
📍 24 de febrero – Etapa 1: Santo Domingo – San Pedro de Macorís – La Romana (117 km)
📍 25 de febrero – Etapa 2: Santo Domingo – San Cristóbal – Baní – Santo Domingo (153,3 km)
📍 26 de febrero – Etapa 3: Santo Domingo – Autopista Duarte – Rancho Arriba (158 km)
📍 27 de febrero – Etapa 4: Circuito Parque Mirador Sur (140 km)
📍 28 de febrero – Etapa 5: Santo Domingo – Circunvalación – El Higüero – Mal Nombre (138,4 km)
📍 1 de marzo – Etapa 6: Circuito Área Monumental, Santiago de los Caballeros (130 km)
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo