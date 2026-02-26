Connect with us

Pista

“Nos deja un balance positivo, pero tenemos que trabajar mucho más”: John Jaime González tras la actuación en el Panamericano de Pista

Hace 5 horas

John Jaime González, director técnico de Colombia en el Campeonato Panamericano de Pista Santiago 2026. (Foto © COC)
Pista

Martha Bayona inicia su defensa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo

Hace 13 horas

26 febrero, 2026

La medalista mundial Martha Bayona, suspendida 18 meses por la Unión Ciclista Internacional. (Foto © FCC)
Pista

Campeonato Panamericano de Pista 2026: Cristián Ortega se quedó con la presea dorada en la prueba del kilómetro

Hace 3 días

23 febrero, 2026

El barranquillero Cristián Ortega se consagró campeón en la prueba del kilómetro. (Foto © FCC)
Pista

El bogotano Jordan Parra se corona campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026

Hace 4 días

22 febrero, 2026

Jordan Parra, nuevo campeón panamericano de la eliminación en Santiago 2026. (Foto © FCC)
