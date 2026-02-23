Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.

El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.

Categoría Élite Masculina

Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta

Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta

Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta

Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta

Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta

Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta

Categoría Sub-23 Masculina

Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta

Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta

William Colorado (NU Colombia) – Ruta

Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta

Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta

Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta

Categoría Juvenil Masculina

José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta

Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta

Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta

Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta

Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta

Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta

Élite Femenina

Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta

Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta

Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta

Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta

Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta

Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta

Juvenil Femenina

Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta

Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta

Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta

Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta

Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta

Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta

Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.

El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.

Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.

*Con Información de Fedeciclismo