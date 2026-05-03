César Guavita se consagró campeón de la Vuelta a Bantrab y sucedió a Wilson Peña; José Misael Urián ganó la etapa final

Terminaron las emociones de la Vuelta Bantrab 2026 con otro título colombiano, el tercero en cinco ediciones. La victoria final le correspondió a César Guavita, quien sucedió a su compatriota Wilson Peña en el palmarés de la carrera guatemalteca, que también fue ganada por el boyacense Heiner Parra en 2022.

El pedalista capitalino de demostró ser el pedalista más completo a lo largo de las cinco exigentes etapas que se vivieron en territorio chapín. El escarabajo del equipo ecuatoriano Best PC se subió a lo más alto del podio acompañado de sus coterráneos Yesid Pira (Hino-One-La red-Suzuki) 2° y Wilson Peña (Team Sistecrédito).



César Guavita, en el podio como campeón de la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Team Best PC)

Ya para la última etapa, el festín cafetero tampoco se hizo esperar con otro triunfo de José Misael Urián (Team Sistecredito), quien se quedó con la victoria, tras recorrer 100 kilómetros en la capital de Guatemala.

En los cinco días de competencia, los colombianos hicieron moñona y celebraron en cinco oportunidades con Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y José Misael Urián (Team Sistecredito) en dos ocasiones, además de César Guavita (Team Best PC) con una etapa.



José Misael Urián ganó la última etapa de la Vuelta Bantrab 2026. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)

Vuelta Bantrab (2.2)

Resultados Etapa 5 | Circuito – Bantrab Reforma (100 km)

1 José Misael Urian Team Sistecrédito 2:08:56 2 Fabricio Martínez Arenas Tlax-Mex m.t. 3 Aidan Sebel Momentum Racing – GCS – Quici m.t. 4 Julian Alarcón Pío Rico Cycling Team m.t. 5 Kevin Castillo Orgullo Paisa 0:31 6 Wilson Haro 4WD Rent a Car – Facatativa 0:31 7 Sebastián Castaño Team Sistecrédito 0:31 8 Jackson Sandau Momentum Racing – GCS – Quici 0:31 9 Alex Julajuj Castelli Deluxe RedHook 0:31 10 César Guavita Team Best PC 0:31

Clasificación General Final