Ruta
Paul Seixas se consagra campeón de la Vuelta al País Vasco con tres victorias de etapa; Andrew August gana el último capítulo
En un final pasado por la lluvia, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) defendió su liderato en la última jornada y se consagró campeón de la edición 65 de la Vuelta al País Vasco. El joven corredor francés, que mostró su supremacía en las jornadas montañosas, terminó ganando tres etapas en la denominada Itzulia.
El podio de la ronda vasca lo completaron el alemán Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) y el noruego Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), quienes terminaron en el 2° y 3°, puesto respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) quien pasó un día difícil en la última jornada, reportándose en la casilla 53° a más de 20 minutos del ganador, lo que le significó salir del top 10 de la general.
La lluviosa jornada final concluyó con otro duelo entre los clasicómanos y los escaladores donde Brandon Rivera fue uno de los protagonistas de la fuga inicial, sin embargo, el zipaquireño del Ineos Grenadiers cedió en la fase definitiva y llegó en el puesto 34° a 9:53.
La última etapa de la carrera española la ganó el estadounidense Andrew August (INEOS Grenadiers), quien terminó llevándose la victoria en los últimos 135,2 kilómetros.
Itzulia Basque Country (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Goizper-Antzuola – Bergara (135,2 km)
|1
|Andrew August
|INEOS Grenadiers
|3:29:35
|2
|Raúl García
|Movistar Team
|0:16
|3
|Frank van den Broek
|Team Picnic PostNL
|0:34
|4
|Gal Glivar
|Alpecin-Premier Tech
|0:34
|5
|Filippo Fiorelli
|Team Visma | Lease a Bike
|1:07
|6
|Emiel Verstrynge
|Alpecin-Premier Tech
|1:07
|7
|Simone Velasco
|XDS Astana Team
|1:07
|8
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:09
|9
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Premier Tech
|1:26
|10
|Guillaume Martin-Guyonnet
|Groupama-FDJ United
|1:33
|34
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|9:53
|53
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|20:45
|DNF
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|No Finalizó
Clasificación General Final
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|20:07:35
|2
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:30
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|2:33
|4
|Ion Izagirre
|Cofidis
|3:50
|5
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|4:43
|6
|Pello Bilbao
|Bahrain – Victorious
|5:03
|7
|Javier Romo
|Movistar Team
|5:05
|8
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|5:25
|9
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|5:41
|10
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|7:33
|15
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|20:59
|60
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|1:16:43
Ruta
Juan Sebastián Molano a trabajar por la causa de Tadej Pogacar en la París-Roubaix
La superestrella eslovena Tadej Pogacar buscará este domingo conquistar la anhelada París-Roubaix, el único Monumento que le falta en su palmarés. Y para esta nueva misión tendrá al boyacense Juan Sebastián Molano, quien ya ha corrido tres ediciones del ‘Infierno del Norte’ y que le ayudará a su jefe de filas en la primera fase de la carrera.
Para la ‘Clásica de Clásicas’ el neerlandés Mathieu van der Poel, ganador de las tres últimas versiones, parte como uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria y será el principal rival del corredor del UAE Team Emirates-XRG, que buscará ingresar al selecto club de ciclistas que han conquistado los cinco Monumentos, algo que solo han logrado los belgas Eddy Merckx, Roger de Vlaeminck y Rok Van Looy.
Será la segunda vez que el campeón del Mundo se enfrente a una de las carreras más emblemáticas y exigentes del calendario World Tour, una prueba desgatante por los numerosos tramos de adoquines y su largo kilometraje, que este año tendrá 258,3 kilómetros.
Entre otros aspirantes al podio aparecen en la lista el danés Mads Pedersen (Lidl Trek), 3º en las dos últimas ediciones, el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike), 4º el año pasado, 3° en 2023 y 2° en 2022, además del italiano Filippo Ganna (IneosGrenadiers) y el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), 2° en 2024 y 2023, entre otros.
Ruta
Ciclo-Retro: los suramericanos que han terminado la París-Roubaix; dos colombianos en la lista
Como un homenaje a todos los pedalistas suramericanos que han logrado finalizar uno de los monumentos más difíciles en la historia del ciclismo, conocido como el ‘Infierno del Norte‘, le presentamos a todos nuestros lectores el listado con los corredores de la región que han entrado en la historia de las París-Roubaix, como los únicos ciclistas de Suramérica en terminar la ‘Clásica de Clásicas‘. Hasta el momento es una carrera que jamás ha tenido un podio de un latinoamericano.
2024 *JUAN SEBASTIÁN MOLANO (COLOMBIA) – UAE / PUESTO 76° (Foto © UAE)
2022 *JUAN SEBASTIÁN MOLANO (COLOMBIA) – UAE / PUESTO 106° (Foto © UAE)
2014 *MURILO ANTONIO FISCHER (BRASIL) – FDJ / PUESTO 111° (Foto © FDJ)
2013 *LUCAS HAEDO (ARGENTINA)- CANNODALE/PUESTO 104° (Foto © Cannodale)
2012 *LEONARDO DUQUE (COLOMBIA) – COFIDIS / PUESTO 67° (Foto Archivo © RMC)
2012 *LUCAS HAEDO (ARGENTINA) – SAXO BANK/PUESTO 72° (Foto © Saxo Bank)
2011 *LEONARDO DUQUE (COLOMBIA) – COFIDIS / PUESTO 54° (Foto Archivo © RMC)
2008 *MURILO ANTONIO FISCHER (BRASIL) – LIQUIGAS / PUESTO 22° (Foto © Liquigas)
2008 *LUCIANO PAGLIARINI (BRASIL) – SAUNIER DUVAL /PUESTO 64° (Foto © Saunier Duval)
2006 *LUCIANO PAGLIARINI (BRASIL) – SAUNIER DUVAL / PUESTO 76° (Foto © Saunier Duval)
2004 *MURILO FISCHER (BRASIL) – DOMINA VACANZE / PUESTO 40° (Foto © Garmin)
1992 *MAURO RIBEIRO (BRASIL) – RMO / PUESTO 25° (Foto © Mauro Ribeiro)
1991 *MAURO RIBEIRO (BRASIL) – RMO / PUESTO 45° (Foto © Mauro Ribeiro)
Ruta
Tour de Mersín: Tomás Pridal gana la etapa reina y Juan Manuel Barboza sale del top 15 de la general
La etapa reina del Tour de Mersín 2026 la ganó Tomás Pridal (Team United Shipping). El checo fue el más fuerte en el ascenso final y logró la victoria en solitario, luego de recorrer 100,1 kilómetros entre las localidades turcas de Tarsus y Ayvagediği.
El joven europeo, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al turco Anıl Depe Serdar (Spor Toto Cycling Team) y al belga Benjamín Dyball (Gianni Marchand), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ingresó en la casilla 67°, perdiendo más de 30 minutos con el ganador.
En cuanto a la clasificación general, el checo Tomás Pridal (Team United Shipping) le arrebató el liderato de la carrera turca al británico Calum Johnston (Li Ning Star). El segundo puesto ahora lo ocupa el local Anıl Depe Serdar (Spor Toto Cycling Team) a tan solo 3 segundos del nuevo líder.
La última etapa de la carrera turca se correrá este domingo con un recorrido de 120 kilómetros en un circuito en la ciudad de Mersín, en la costa del Mediterráneo del sur de Turquía, donde conoceremos al sucesor del sudafricano Stefan de Bod, campeón del año pasado.
Tour de Mersín (2.2)
Resultados Etapa 3 | Tarsus – Ayvagediği (100,1 km)
|1
|Tomás Pridal
|Team United Shipping
|2:53:29
|2
|Anıl Depe Serdar
|Spor Toto Cycling Team
|0:12
|3
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|0:15
|4
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:38
|5
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|0:53
|6
|Rudolf Remkhi
|Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
|1:06
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:26
|8
|Burak Abay
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|1:36
|9
|Lucas Jacques
|Color Code – Alu Center
|1:50
|10
|Hugo Wertz
|Color Code – Alu Center
|2:02
|67
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|30:33
Clasificación General Individual
|1
|Tomáš Přidal
|Team United Shipping
|8:09:31
|2
|Anıl Serdar Depe
|Spor Toto Cycling Team
|0:03
|3
|Gianni Marchand
|Tarteletto – Isorex
|0:17
|4
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:40
|5
|Calum Johnston
|Li Ning Star
|,,
|6
|Rudolf Remkhi
|Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
|1:01
|7
|Awet Aman
|Istanbul Team
|1:26
|8
|Burak Abay
|Konya Büyükşehir Belediye Spor
|1:42
|9
|Lucas Jacques
|Color Code – Alu Center
|1:56
|10
|Amaniel Desta
|Team Amani
|2:13
|57
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|30:47