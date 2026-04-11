Connect with us

Ruta

Paul Seixas se consagra campeón de la Vuelta al País Vasco con tres victorias de etapa; Andrew August gana el último capítulo

Publicado

Hace 1 hora

el

El farncés Paul Seixas, gran campeón de la Vuelta al País Vasco 2026. (Foto © Itzulia Basque Country)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Juan Sebastián Molano a trabajar por la causa de Tadej Pogacar en la París-Roubaix

Publicado

Hace 10 mins

el

11 abril, 2026

Por

El boyacense Juan Sebastián Molano correra por cuarta vez el 'Infierno del Norte'. (Foto Archivo © UAE Team Emirates)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: los suramericanos que han terminado la París-Roubaix; dos colombianos en la lista

Publicado

Hace 5 horas

el

11 abril, 2026

Por

Juan Sebastián Molano en acción en la París Roubaix 2022. (Foto © UAE Team Emirates)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de Mersín: Tomás Pridal gana la etapa reina y Juan Manuel Barboza sale del top 15 de la general

Publicado

Hace 6 horas

el

11 abril, 2026

Por

El checo Tomás Pridal ganó la tercera etapa del Tour de Mersín 2026. (Foto Team United Shipping © Ozan Yavuz)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.