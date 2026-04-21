Tres colombianos incursionan en la prestigiosa Flecha Valona, la segunda clásica de la trilogía de las Ardenas

Desde que existe, el deporte en todas sus manifestaciones ha forjado su historia gracias a la confrontación que es propia de los seres humanos y, por lo tanto, la historia del ciclismo en particular no es la excepción. Desde que nacieron las primeras competencias, con ellas también nacieron los hombres y mujeres que desde hace más de un siglo han conseguido con sus enfrentamientos y rivalidades individuales o colectivas, hazañas convertidas en leyendas que permanecen indelebles como si el tiempo no pasara para ellas.

Revisando la historia del ciclismo, son épicas e inolvidables las de Hoyos-Forero, Cochise-Pachón, Coppi-Bartali, Anquetil-Poulidor, Moser-Saronni, Hinault-Lemond y tantas otras que se llevaron a cabo directamente en las carreteras y cuyos resultados están con letras de oro en libros, revistas, documentales y estadísticas que conservan celosamente esa historia de más de 100 años.



Eddy Merckx, en su casa en Bruselas, leyendo la Revista Mundo Ciclístico. (Foto © RMC)

Sin embargo, estamos asistiendo actualmente a una moderna y no menos interesante y polémica confrontación – no directa sino con 50 años de diferencia – entre dos fenomenales campeones del ciclismo sin que ellos se hubiesen propuesto provocarla: TADEJ POGACAR y EDDY MERCKX.

La confrontación nace en todo el mundo entre aficionados periodistas, exciclistas convertidos en comentaristas, analistas, técnicos, entre otros, en virtud de los formidables logros del fenómeno esloveno desde su aparición como ciclista profesional en 2018 y perteneciente el equipo árabe UAE desde 2019 lo que le ha permitido convertirse en el epicentro del ciclismo mundial por su juventud, clase de superdotado y determinación, agotando calificativos y arrasando con sus rivales en toda clase de terrenos y de pruebas, especialmente en la escalada su terreno favorito.

LAS CIFRAS MANDAN

EDDY MERCKX (17 junio 1945) TADEJ POGACAR (21 septiembre 1998) AMBITO PROFESIONAL AMBITO PROFESIONAL 1965 con 20 años – 9 victorias 2018 con 20 años – 1 victoria 1966 – 20 victorias 2019 – 18 victorias 1967 – 26 victorias 2020 – 9 victorias 1968 – 32 victorias 2021 – 13 victorias 1969 – 43 victorias 2022 – 16 victorias 1970 – 52 victorias 2023 – 17 victorias 1971 – 54 victorias 2024 – 25 victorias 1972 – 50 victorias 2025 – 20 victorias TOTAL 286 victorias TOTAL 111 victorias

El palmarés conseguido hasta ahora por Pogacar, es comparable solamente con los monstruos de antaño, comenzando por el italiano Fausto Coppi, Jacques Anquetil y Bernard Hinault, de Francia, el español Miguel Induraín y el belga EDDY MERCKX considerado por muchos, olvidado o ignorado por otros como EL MEJOR CICLISTA DE LA HISTORIA cuyos logros en cantidad (se han convertido en insuperables – incluido el propio Pogacar -, desde el punto de vista cronológico, pero tal vez susceptibles de ser igualados o superados en algunos apartados cuanto a cantidad, calidad o importancia.

El gráfico comparativo, incluye la comparación- en cuanto al número de victorias – año por año en igual número de temporadas (8) y con las mismas edades , desde el momento en que cada uno de los dos astros inicia su carrera profesional y las cifras demuestran la imposibilidad cronológica hoy, de que Pogacar (111 victorias) pueda superar a Merckx (286 victorias) en el gran total de victorias (525) después de 13 temporadas , así a Pogacar le queden por lo menos de 5 a 7 años de carrera y seguirá aumentando sus triunfos ahora que está terminando la temporada de las clásicas 2026 y seguirán los más grandes desafíos en las careras por etapas.

Por lo anterior , resulta prudente la espera y más bien causa extrañeza escuchar, entre otras, opiniones como las de Alberto Contador y Lance Armstrong declarando a ‘Pogi’ como el mejor ciclista de la historia sin tener en cuenta otras variantes y las frías estadísticas que permiten comparar a Pogacar con Merckx , tal vez alejados de las cifras de cada uno de los “dos extraterrestres” conseguidas en el mismo tiempo y espacio, en las mismas carreras , lo que permite concluir cuál de los dos es el mejor en la historia hasta hoy y mirar con optimismo el futuro de un deporte que a nivel competitivo los tiene como el motivo más grande de inspiración para millones de hombres y mujeres en el mundo que pedalean una bicicleta .