Paul Seixas doma el mítico Mur de Huy y gana la Flecha Valona; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano

El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena este 23 de abril en territorio español para disputar la 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias, una de las carreras por etapas con mayor tradición del calendario ibérico y una nueva parada en la gira europea del conjunto morado.

La escuadra colombiana afrontará la ronda española con una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, dos hombres de amplio recorrido internacional para liderar al equipo en una carrera que suele marcar diferencias en la montaña. La formación del Nu Colombia la completan Javier Jamaica, Sebastián Henao, Camilo Ardila y Carlos Alberto Gutiérrez, grupo con el que el conjunto buscará mantener el buen pulso mostrado en el inicio de su calendario europeo.



El NU Colombia entrenando por carreteras españolas. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

La carrera comenzará el jueves 23 de abril con la etapa entre Oviedo y Benia de Onís, sobre 155 kilómetros. Al día siguiente se disputará la segunda jornada entre Llanes y Pola de Lena con 140 kilómetros, mientras que la tercera fracción llevará al pelotón desde Figueras hasta Vegadeo sobre 157 kilómetros. El cierre será el domingo 26 de abril con la etapa entre Lugones y Oviedo.

La Vuelta a Asturias contará además con la presencia de dos escuadras del UCI WorldTour, el Movistar Team y el UAE Team Emirates, un detalle que eleva aún más el nivel competitivo de la prueba y le dará al Nu Colombia la oportunidad de medirse frente a estructuras de máxima categoría en una de las carreras por etapas más reconocidas del calendario español.

La ronda asturiana representa una nueva oportunidad para el Nu Colombia de seguir sumando presencia en el calendario europeo, después de sus primeras actuaciones en suelo francés. El equipo llega a esta cita tras buenas figuraciones en el arranque de la gira, con presencia en el Top 15 tanto en la Classic Grand Besançon Doubs como en el Tour du Jura Cycliste.



El director deportivo del NU Colombia, Raúl Mesa, en el carro acompañante. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

“Vamos a una vuelta importante, con mucha historia y con un recorrido que seguramente va a seleccionar la carrera desde los primeros días. Tenemos una nómina con experiencia, con corredores que conocen este tipo de esfuerzos, y la idea es seguir creciendo dentro de la gira, correr con inteligencia y buscar protagonismo en una prueba que siempre tiene un nivel muy alto”, señaló el director técnico Raúl Mesa.

La participación en la Vuelta a Asturias marcará además un punto clave dentro de la gira europea del equipo antes de continuar su calendario en Portugal y más adelante regresar a nuevas competencias en Francia, dentro de un bloque de carreras que seguirá poniendo a prueba al conjunto colombiano ante lo más selecto del pelotón europeo.