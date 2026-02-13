Connect with us

Ruta

Arnaud Tendon da la sorpresa en el inicio del Tour de la Provence; Brandon Rivera llega con los favoritos a dos segundos

Publicado

Hace 2 horas

el

El suizo Arnaud Tendon ganó la primera etapa del Tour de la Provence 2026. (Foto © Xavier Pereyron / LNC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Cat Ferguson sale victoriosa en la segunda etapa de la Setmana Ciclista Valenciana y Demi Vollering sigue líder

Publicado

Hace 1 hora

el

13 febrero, 2026

Por

La británica Cat Ferguson ganó la segunda etapa de la Setmana Ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana 2026. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Seguir leyendo

Ruta

Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026

Publicado

Hace 2 horas

el

13 febrero, 2026

Por

Víctor Hugo Peña rodará junto a cientos de participantes en una experiencia única por carreteras de Cundinamarca. (Foto Archivo © Team Banco Guayaquil)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta a la Región de Murcia: el UAE hace la fiesta en la jornada inaugural con Marc Soler 1° y Julius Johansen 2°

Publicado

Hace 3 horas

el

13 febrero, 2026

Por

El español Marc Soler ganó la primera etapa de la Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.