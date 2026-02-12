Connect with us

Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería

Hace 16 mins

El debut de Jonathan Guatibonza con el Movistar Team Academy apunta a España. (Foto © Movistar Team)
Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto

Hace 1 hora

12 febrero, 2026

La nómina del equipo Ciclismo Capital para la temporada 2026. (Foto © Ciclismo Capital)
“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán

Hace 2 horas

12 febrero, 2026

El quindiano Diego Pescador, el mejor joven en el Tour de Omán 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales

Hace 4 horas

12 febrero, 2026

Sergio Luis Henao y Jarlinson Pantano,en el podio de Nacional de ruta 2017
El antioqueño Sergio Luis Henao, en el podio como campeón nacional en 2017. (Foto © RMC)
