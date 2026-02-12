Ruta
Jonathan Guatibonza, planillado para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería
Uno de los sprinters colombianos con mayor proyección, Jonathan Guatibonza, aparece preinscrito para debutar con el equipo de desarrollo del Movistar en la Clásica de Almería, que se disputará este domingo 15 de febrero.
El boyacense, que nació en Paipa hace 20 años, tendrá la oportunidad de mostrar todas sus condiciones de velocista, enfrentándose a grandes especialistas en las llegadas masivas como Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), Biniam Girmay (NSN Cycling Team), Arnaud De Lie (Lotto Intermarché), Pascal Ackermann (Team Jayco AlUla), entre otros.
Más allá de su corta edad, el pedalista paipano, que viene de destacarse el año pasado con NU Colombia, cuenta con gran experiencia internacional que adquirió en su paso por el UAE Team Emirates Gen Z en la temporada 2024.
En esta nueva formación continental participará en algunas de las carreras del calendario ciclístico europeo, en una formación que estará enfocada en promover jóvenes talentos para el equipo profesional, así como lo hacen la mayoría de los equipos de la máxima categoría.
Ruta
Presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026; la Vuelta Ciclista Andalucía el gran reto
En la ciudad de Bogotá fue presentado el equipo femenino Ciclismo Capital para la temporada 2026 que se dispone así cumplir con su quinto año consecutivo en apoyo al progreso y crecimiento del movimiento ciclístico femenino del país con grandes patrocinadores como la Fundación Gero, Gracias a la Bici, Colo Café, OX Sports Nutrition, Lauve Joyería, entre otros.
La nómina bajo la dirección de Luis Miguel Caviedes, que tendrá una gira por territorio español, la encabezan Valentina Ovalle, quien ha estado desde el inicio y Camila Sánchez, las únicas de la categoría élite.
El equipo lo completan las Sub-23: Mariana Herrera, Valentina Torres, Gabriela Bocanegra y Paula Rueda, quien tuvo una gran actuación en los campeonatos nacionales, terminando 5° en la ruta y 7° en la contrarreloj.
La segunda competencia del año después de los Nacionales será la Vuelta al Tolima, seguida de la Clásica de Anapoima. Asimismo, en el calendario aparece una gira por territorio español con la Vuelta Ciclista Andalucía como el gran reto.
El proyecto tiene un importante historial de triunfos en carreras juveniles en el país, y también cuenta con historias exitosas de jóvenes deportistas que iniciaron su formación bajo esta estructura y hoy son ciclistas profesionales.
De la mano de la dirección deportiva del profesor Caviedes, las jóvenes promesas tienen la mejor formación ciclística. Además, el equipo cuenta con una alianza con el Club LMC, escuela de formación de Bogotá especializada en el entrenamiento de alta intensidad y la formación humana y deportiva de talentos de todas las edades.
Ruta
“Queríamos estar más adelante en la general”: Diego Pescador, tras ser el mejor joven en el Tour de Omán
El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador sigue dando de que hablar en este inicio de la temporada 2026 al terminar 8° en el Tour de Omán, alcanzando su segundo top 10 del año tras el conseguido en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.
“Hemos terminado muy bien este Tour de Omán, una carrera bastante bonita, hoy con la etapa reina. Teníamos expectativas muy altas, estábamos muy cerca de la general, lo importante es que seguimos sumando experiencia a futuro y muy feliz por la actuación del equipo”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por la escuadra telefónica.
El escarabajo estuvo siempre luchando con los mejores y a pesar de su juventud supo aguantar el ritmo de los más experimentados para concluir en el top 10 de la carera del Oriente Medio.
“El equipo trabajo estupendamente esta semana. Al final queda un poquito de sin sabor, queríamos estar más adelante en la general, pero bueno hemos ganado la clasificación de los jóvenes”, concluyó joven quindiano.
Ruta
Ciclo-Retro: los escarabajos que ganaron de forma consecutiva la prueba de ruta en los campeonatos nacionales
Luego de una nueva edición de la prueba de ruta de los Campeonatos Nacionales de Ruta ganada por Egan Bernal, el zipaquireño de 29 años se unió a un pequeño grupo de corredores que cuentan con título consecutivo en la competencia que entrega el tricolor nacional.
Con su victoria Bernal se convirtió en el quinto ciclista colombiano en coronarse dos veces campeón de la prueba de gran fondo en la categoría élite de forma consecutiva. Desde la primera edición que se corrió en 1946, Efraín Forero fue el primer pedalista en ganarla en dos ocasiones, en 1953 y 1954.
A continuación la Revista Mundo Ciclístico les presenta a los cinco escarabajos que salieron campeones de forma consecutiva en la prueba de ruta en los nacionales de ciclismo.
EGAN BERNAL – CAMPEÓN 2025 Y 2026
SERGIO LUIS HENAO – CAMPEÓN 2017 Y 2018
JORGE LEÓN OTALVARO – CAMPEÓN 1991 Y 1992
REYNEL MONTOYA – CAMPEÓN 1987, 1988 Y 1989
EFRAÍN FORERO – CAMPEÓN 1953 Y 1954