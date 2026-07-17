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Ruta

César Macías sale triunfador en la penúltima jornada del Tour de Qinghai; Edward Cruz el mejor colombiano

Publicado

Hace 5 horas

el

Alexander Salby, César Macías y Tommaso Nencini, en el podio de la séptima etapa del Tour de Qinghai 2026. (Foto © Tour of Magnificent Qinghai)
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William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026

Publicado

Hace 26 mins

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17 julio, 2026

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El risaraldense William Colorado comandará al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026. (Foto © RMC)
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Tour de Francia: Harold Tejada termina segundo en la decimotercera etapa por detrás del suizo Mauro Schmid

Publicado

Hace 1 hora

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17 julio, 2026

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Mauro Schmid 1° y Harold Tejada 2°, en la decimotercera etapa del Tour de Francia 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)
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Giro Valle D’Aosta: Niels Driesen le gana el duelo a Mateo Ramírez y a Henrique Bravo en la primera etapa en línea

Publicado

Hace 2 horas

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17 julio, 2026

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El belga Niels Driesen ganó la primera etapa en línea del Giro del Valle d'Aosta 2026. (Foto © Lotto - Groupe Wanty)
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