Anna van der Breggen se pone líder del Giro de Italia femenino tras ganar categóricamente la crono

En una vibrante lucha contra el cronómetro, Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) marcó el mejor tiempo en la jornada cronometrada del Giro de Italia femenino 2026. En un trayecto de 12,7 kilómetros, entre las localidades de Belluno y Nevegal, la neerlandesa se impuso con un tiempo de 32 minutos y 42 segundos.

Van der Breggen, que mantuvo un promedio de velocidad de 24.089 km/h, fue seguida por la suiza Marlen Reusser (Movistar Team), que se quedó con el segundo puesto, a 1:04. Tercera finalizó su compatriota Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) a 1:10.



La suiza Marlen Reusser finalizó segunda en el ejercicio al cronómetro. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

Con su victoria, la corredora de Países Bajos se apoderó del primer puesto de la general con una buena venta sobre sus rivales. A la neerlandesa la escoltan Marlen Reusser (Movistar Team) y Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), ambas a más de un minuto.

La ronda italiana para mujeres, que no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles con la quinta etapa, de las nueve pactadas, una jornada rompe-piernas de 146 kilómetros entre Longarone y Sante Stefano di Cadore.

Giro d’Italia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 4 (CRI) | Belluno – Nevegal (12,7 km)

1 Anna van der Breggen Team SD Worx-Protime 31:38 2 Marlen Reusser Movistar Team 1:04 3 Demi Vollering FDJ United-SUEZ 1:10 4 Antonia Niedermaier CANYON//SRAM 1:26 5 Monica Trinca Liv AlUla Jayco 1:31 6 Lauren Dickson FDJ United-SUEZ 1:38 7 Femke de Vries Team Visma | Lease a Bike 1:39 8 Elisa Longo Borghini UAE Team ADQ 1:51 9 Urska Zigart AG Insurance-Soudal Team 1:54 10 Isabella Holmgren Lidl-Trek 1:55

Clasificación General Individual