Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: la ministra Patricia Duque dio el banderazo inicial

La ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz, fue la encargada de abrir la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que comenzó este martes 2 de junio en el municipio de Chía, con la participación de 143 pedalistas de 23 equipos, siete de ellos internacionales.

En la carrera, que cuenta con un apoyo de cerca de 500 millones de pesos por parte del ministerio del Deporte, participarán cuatro de las campeonas de las ediciones anteriores: La chilena Aranza Villalón, la ecuatoriana Miryam Núñez, la venezolana Lilibeth Chacón y la colombiana Diana Peñuela, actual monarca de la competencia.

Tras la firma oficial de las planillas por parte de las ciclistas, la ministra envió un mensaje a la caravana, que afrontará un total de seis etapas, en un recorrido total de 609,3 kilómetros por los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda.

“Con cada pedalazo, ustedes contribuyen a engrandecer nuestro deporte y a fortalecer el legado del ciclismo nacional. Desde el ministerio del Deporte seguimos apostándole al ciclismo como una herramienta de desarrollo deportivo y de construcción de país”, dijo la jefe de la cartera, quien estuvo acompañada por Berenice Moreno, directora de Liderazgo y Posicionamiento.



La ministra Patricia Duque con el Team Sistecrédito. (Foto © Prensa Mindeporte)

En esta edición, que por segunda vez en la historia tendrá una etapa con llegada en el mítico Alto de La Línea, la mejor escaladora portará la camiseta respaldada por el ministerio del Deporte. En la primera fracción, el lote pasará en dos ocasiones por el Alto el Sisga, en el recorrido entre Chía, Gachancipá, Chocontá, Villapinzón y Tocancipá.

En esta primera jornada se disputará un premio de montaña de tercera categoría, en el mencionado Alto del Sisga, en la ruta hacia Chocontá, y uno más de cuarta categoría, en el mismo punto de referencia, en el regreso hacia Tocancipá, de la etapa que tendrá un total de 120,8 kilómetros.

La ministra Patricia Duque también fue la encargada de dar el banderazo inicial de la carrera, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo.

*Con Información Prensa Mindeporte