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Ruta

Suspendido el campeonato nacional de ruta en Venezuela tras fuertes movimientos telúricos

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Hace 4 horas

el

Orluis Aular, uno de los referentes del ciclismo venezolano. (Foto Archivo © Caja Rural-Seguros RGA)
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Poco a poco se van conociendo a los nuevos campeones nacionales de contrarreloj en los países europeos

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Hace 2 horas

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25 junio, 2026

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Luca Giaimi, Filippo Ganna y Mattia Cattaneo, el podio de la CRI en el campeonato de Italia. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Tour de Francia 2026: Biniam Girmay encabezará la nómina del NSN Cycling Team

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25 junio, 2026

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El eritreo Biniam Girmay, el jefe de filas del NSN Cycling Team en el próximo Tour de Francia. (Foto NSN Cycling Team © Sprint Cycling)
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Ranking UCI: así quedó el ranking UCI tras nueva actualización con Isaac del Toro firme en el 3° puesto

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Hace 7 horas

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25 junio, 2026

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El mexicano Isaac del Toro siguió como el mejor latinoamericano en el Ranking UCI. (Foto © Tour Auvergne-Rhône-Alpes)
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