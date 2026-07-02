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Vuelta al Putumayo 2026: Brandon Escobar gana la jornada inaugural entre los juveniles

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Brandon Escobar ganó la primera etapa de la Vuelta al Putumayo 2026 en la categoría juvenil. (Foto © Andrés Piedrahita/RMC)
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La italiana Martina Alzini ganó la segunda etapa de la Vuelta Femenina a Portugal 2026. (Foto © Rodrigo Rodrigues / FPC)
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Ranking UCI: le echamos un vistazo al escalafón antes del inicio del Tour de Francia

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