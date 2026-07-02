Vuelta al Putumayo 2026: Brandon Escobar gana la jornada inaugural entre los juveniles

En el inicio de la Vuelta al Putumayo 2026, Brandon Escobar salió victorioso en la categoría juvenil. El corredor del equipo Sistemas Palacios fue el mejor en el recorrido 83 kilómetros, que terminó en el exigente Alto de Santiago.

Escobar, que consiguió su primera victoria de la temporada, superó a Samuel Tibanta (Equipo Mixto) y a su compañero de equipo Luis Armando Charfuelan, quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

Este viernes se corre la segunda etapa en la categoría juvenil, de las cuatro pactadas, saliendo del municipio de Mocoa para llegar hasta el municipio del Valle del Guamuez.

La competencia del calendario nacional concluirá este domingo 5 de julio con un circuito urbano en Mocoa, donde quedarán definidos los campeones de la décima edición de la carrera.

Volta al Putumayo (Categoría Juvenil)

Resultados Etapa 1 | San Francisco – Alto de Santiago (83 km)