Alejandro Pamplona, dominador entre los juveniles de la crono que abrió la Clásica de Fusagasugá 2026

El GW Erco Sportfitness hizo moñona en la categoría juvenil en la cronoescalada que abrió la Clásica de Fusagasugá, dominando con Alejandro Pamplona seguido por sus compañeros de equipo Kevin Peñaloza a 18 segundos y Daniel Robayo a 31 seegundos.

El ganador de la jornada al cronómetro habló sobre la exigencia de la CRI y la satisfacción de quedarse con el liderato. “Fue una crono bastante dura, pero la hicimos bien. Me sentí fuerte al final y logramos hacer un buen tiempo. Ahora esperamos mantener el liderato”.

La contrarreloj inicial de la ronda fusagasugueña para la categoría juvenil tuvo una la distancia de 6,5 kilómetros entre Quebrajacho y el Camino Real. Pamplona firmó el triunfo con un tiempo de 14:23” a una velocidad media de 26,76 km / h.

La tradicional carrera cundinamarquesa continuará este jueves con la llamada etapa reina, saliendo de Tocaima para terminar en Fusagasugá.



Alejandro Pamplona, primer líder de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Clásica de Fusagasugá

*Cronoescalada | Quebrajacho – Camino Real (6,4 km)