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El Team Nativos va por todo a la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo con Daniel Hoyos a la cabeza
El Team Nativos confirmó oficialmente su participación en la trigésima séptima edición de la Vuelta a Trujillo. La escuadra ya se encuentra planificando estratégicamente lo que será una ambiciosa temporada 2027, demostrando que iniciará el año con todo su arsenal disponible para pelear por los máximos honores en el exigente calendario de ciclismo de ruta latinoamericano del próximo año.
La nómina de la escuadra colombiana estará encabezada por el talentoso pedalista Daniel Hoyos, quien llega precedido de un notable estado de forma tras meterse en el top 10 del prestigioso Clásico RCN. Para rodear y respaldar las aspiraciones del líder caldense en las carreteras trujillanas, la dirección deportiva ya aseguró la presencia de los corredores Juan Pablo Sossa, Diego Benavides y Diego Cuervo, este último con un destacado antecedente reciente en el ‘Duelo de Titanes’.
En los próximos días, el estratega Aldemar Herrera terminará de confeccionar y pulir el resto de la plantilla que asumirá el compromiso en territorio venezolano. Más allá de buscar el protagonismo y el título en Trujillo, el conjunto tiene entre sus objetivos principales utilizar este exigente ritmo de carrera como la preparación ideal para llegar en perfectas condiciones físicas a la Vuelta al Táchira 2027.
La tradicional carrera venezolana se disputará del 11 al 15 de noviembre y contará con un formato de cinco exigentes etapas. El propio presidente de la federación, Gerardo Márquez, ratificó de forma oficial que la imponente localidad de La Mesa de Esnujaque será el escenario elegido para el gran cierre de la competición, garantizando un desenlace de alta montaña espectacular para los aficionados.
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¡Triplete histórico del NU! Óscar Fernández encabeza la fiesta morada en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala
El equipo NU Colombia ratificó su absoluto dominio en territorio centroamericano al conseguir un espectacular e histórico triplete en la sexta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. La escuadra morada impuso un ritmo demoledor durante los 147 kilómetros de recorrido entre San Cristóbal y San Pedro Sacatepéquez, adueñándose por completo del podio del día y consolidando su estatus como la fuerza dominante de la competencia chapina.
La victoria le correspondió a Óscar Fernández, quien cruzó la línea de meta festejando al lado de sus compatriotas y compañeros de equipo, con Jhonatan Chaves en la segunda posición y el líder Cristian Rico, quien se reportó en el tercer lugar.
Con este resultado, Rico reforzó sólidamente su liderato en la clasificación general y aumentó la ventaja frente a todos sus rivales directos por el título. El desempeño estratégico del equipo colombiano no solo les permitió asegurar el triunfo de la etapa, sino que blindó la camiseta de líder de Rico, que aumentó su ventaja a más de un minuto con su perseguidor el guatemalteco Wilson Chonay (Hino-One-La Red Suzuki). El podio parcial ahora lo completa Jhonatan Chaves (NU Colombia).
La prestigiosa carrera guatemalteca continaurá este jueves con la disputa de la séptima etapa, una jornada catalogada como «rompe-piernas» que contará con un exigente trayecto de 140,2 kilómetros. La caravana ciclística partirá desde La Esperanza y se enfrentará a un terreno hostil que culminará en el mítico Monte Elim, un temido puerto de montaña de primera categoría.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 6 | San Cristóbal – San Pedro Sacatepéquez (147 km)
|1
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|3:38:53
|2
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|m.t.
|3
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|m.t.
|4
|Lukas Blanco
|Pío Rico Cycling Team
|0:09
|5
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:09
|6
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:24
|7
|Johan Rubio
|Nu Colombia
|0:24
|8
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:36
|9
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:36
|10
|Gerson Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:40
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Germán Darío Gómez extiende su contrato con el equipo ProTeam de Alberto Contador
El equipo Polti VisitMalta anunció la renovación del colombiano Germán Darío Gómez, que continuará vinculado al conjunto ProTeam de la Fundación Contador durante el próximo año.
“Me encuentro muy contento y agradecido de poder seguir formando parte del equipo la próxima campaña. Ha sido un año difícil para mí, pero el equipo me ha respaldado de la mejor manera y me ha apoyado mucho”, dijo Gómez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El pedalista santandereano de 25 años será pieza importante de la estructura en la temporada 2027, después de un 2026 muy complicado para el corredor nacional, en el que solo tuvo siete días de competición.
“Saber que tengo la oportunidad de continuar me llena de motivación para afrontar un nuevo año con ganas de competir, hambre de victoria y muchas ganas de dar lo mejor de mí sobre la bicicleta”, agregó el escarabajo, que cumplirá su cuarta campaña en el Polti VisitMalta.
Por su parte Giovanni Ellena, director deportivo, también valoró la continuidad del colombiano: “Es muy importante que haya vuelto a competir. Lo hemos echado de menos durante la temporada y será un corredor muy importante el próximo año por sus características, especialmente en las jornadas de montaña”.
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¡Estreno en el calendario UCI! Todo listo para la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina
Todo está listo para que el pelotón internacional rompa filas en un hito histórico para el deporte sudamericano. Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, los departamentos de Maldonado y Lavalleja serán el escenario de la primera edición de la de la Vuelta al Uruguay Femenina. Este acontecimiento marca un antes y un después para el pedalismo charrúa, que finalmente se estrena en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional.
La competencia ostenta la categoría internacional UCI 2.2, lo que garantiza un nivel técnico y organizativo de alta exigencia. El formato de la carrera promete emociones de principio a fin, ya que estará estructurado en un prólogo inicial, ideal para especialistas en velocidad, seguido de tres intensas etapas de ruta que pondrán a prueba la resistencia física y la estrategia de las corredoras en los terrenos del este uruguayo.
El atractivo internacional está asegurado gracias a una variada y competitiva convocatoria continental. Además de las principales escuadras locales, que buscarán hacer respetar la localía y dejar en alto la bandera uruguaya, la competencia contará con la presencia de destacados equipos provenientes de Argentina y Brasil, así como con la participación de la selección nacional de Paraguay, lo que anticipa una gran lucha por la clasificación general.
A pesar de la rica representación regional que engalanará las carreteras uruguayas, la prueba no tendrá participación colombiana en esta oportunidad, ya que estarán enfocadas en el Tour Femenino a llevarse a cabo la próxima semana. Sin embargo, el espectáculo está garantizado con un pelotón hambriento de gloria que busca inscribir su nombre en la primera página de esta carrera.
Recorrido Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina
Prólogo – Jueves 29 de octubre
Se correrán 1,2 km en la Pista de Ciclismo Walter Moyano en Maldonado
Etapa 1 – Viernes 30 de octubre
La primera etapa se disputará entre Maldonado y Minas (Capital de Lavalleja) en un recorrido de 85 km
Etapa 2 – Sábado 31 de octubre
La segunda etapa será una contrarreloj individual de 7,4 km en el Salto del Puente en Lavalleja
Etapa 3 – Domingo 1 de noviembre
Las corredoras regresarán a Maldonado desde Minas completando 104 km.