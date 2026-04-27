Ruta
HTV Cup vietnamita: Robinson Chalapud llega 16° en la vigesimosegunda etapa y sigue a 10 segundos del podio
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud mantuvo viva la pelea por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en el puesto 16° en la vigesimosegunda etapa, una corta jornada de 45 kilómetros, que se diputó por los alrededores de la ciudad de Can Tho, al suroeste de Vietnam.
El escarabajo de 42 años sigue cerca del podio a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 22 de la prueba asiática quedó en manos del neozelandés Zakk Patterson, quien se tomó revancha de lo ocurrido el día anterior y ganó al sprint. El segundo puesto lo ocupó el local Gia Hao Lam con el mismo tiempo del ganador.
La trigésimo octava edición de la carrera vietnamita, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este martes con la vigesimotercera jornada, una etapa llana de 114 kilómetros entre la ciudad de Can Tho y la capital de My Tho, centro económico, tecnológico y educacional de Tiền Giang, al sur de Vietnam.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 22 | Can Tho -> Can Tho (45 km)
|1
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|57:51
|02
|Gia Hao Lam
|Dong Thap 2
|m.t.
|03
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|m.t.
|04
|Minh Le Nguyet
|Kenda Dong Nai
|m.t.
|05
|Ilia Shchegolkov
|Nhua Binh Minh
|m.t.
|06
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|m.t.
|07
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|m.t.
|08
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|m.t.
|09
|Anton Popov
|Thanh Hoa
|m.t.
|10
|Trong Tang Quy
|Tap Doan Loc Troi
|m.t.
|16
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|57:04:03
|2
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|1:01
|3
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:53
|4
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|3:03
|5
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|10:09
|6
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|11:04
|7
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|12:57
|8
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|13:31
|9
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|17:46
|10
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|18:09
Ruta
¡Cero y van dos! Tom Crabbe vuelve a ganar en el Tour de Turquía con César Macias 3° y Fernando Gaviria 12°
En otro final para velocistas, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Turquía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris.
El corredor belga, que alcanzó se segundo triunfo en la carrera, superó esta vez en el sprint a su compatriota Sente Sentjens (Alpecin-Premier Tech) y al mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, los tres se reportaron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el puesto 12°.
Con relación a la clasificación general, el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) amplió las diferencias con todos sus rivales gracias a las bonificaciones de tiempo otorgadas en la llegada.
La ronda turca vivirá este martes la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada montañosa de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto de 9 km al 9,7 por ciento de desnivel.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Aydın – Marmaris (152,8 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|3:35:32
|2
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|6
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|7
|Lorenzo Conforti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Stefano Oldani
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|9
|Jelle Vermoote
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|10
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|11
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|12
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|13
|Tommaso Nencini
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|35
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|99
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|6:59:09
|2
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|0:14
|3
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:16
|4
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|,,
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|6
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|0:20
|7
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|0:20
|9
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:20
|10
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|0:20
|29
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:20
|97
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:20
Ruta
Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta
Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.
Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).
Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.
Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.
Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12
🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)
🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)
Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12
🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.
🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.
Ruta
Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos
La Vuelta a Asturias, que se disputa desde el año 1925 y es una de las carreras más antiguas del ciclismo español, cuenta con buenas actuaciones de los escarabajos en las últimas ediciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los colombianos y los cuatro títulos en la prestigiosa ronda asturiana conocida actualmente como la Vuelta a Asturias ‘Julio Álvarez Mendo‘.
2026 🥇NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) Y 🥉DIEGO PESCADOR (MOVISTAR TEAM)
2022 🥇 IVÁN RAMIRO SOSA (MOVISTAR TEAM)
2021 🥇 NAIRO QUINTANA (ARKÉA SAMSIC)
2017 🥇 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR)
2010 🥈 FABIO DUARTE (CAFÉ DE COLOMBIA -COLOMBIA ES PASIÓN)
2004 🥈 FÉLIX CÁRDENAS (CAFÉS BAQUE)
2003 🥉 HERNÁN BUENAHORA (05 ORBITEL)