Nairo Quintana consigue su tercer título en la Vuelta a Asturias con Diego Pescador en el podio

La Vuelta a Asturias – Julio Álvarez «Mendo» terminó con excelentes noticias para el ciclismo colombiano, donde Nairo Quintana se aseguró la victoria general y consiguió su tercer título en la ronda asturiana, luego de cuatro etapas.

Al escarabajo lo acompañaron en el podio final el español Adrià Pericas (UAE Team Emirates – XRG) y su compatriota y compañero de equipo Diego Pescador (Movistar Team).



El podio final de la Vuelta a Asturias 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

El experimentado pedalista boyacense, que sucedió al español Marco Soler, sumó el cuarto título para Colombia en la carrera española con sus tres victorias (2026, 2021 y 2017) y la de Iván Ramiro Sosa en 2022.

La última etapa se la adjudicó el pedalista mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau), tras escaparse en la parte final. El corredor manito logró su segundo triunfo consecutivo y terminó en el top 5.



Edgar David Cadena, ganador de la última etapa de la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Vuelta Asturias)

Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)

Resultados Etapa 4 | Lugones – Oviedo (152,2 km)

1 Edgar David Cadena Team Storck – MRW Bau 3:39:59 2 Adria Pericas UAE Team Emirates-XRG 0:17 3 José Manuel Díaz Burgos Burpellet BH 0:17 4 Nairo Quintana Movistar Team 0:17 5 Txomin Juaristi Euskaltel-Euskadi 0:17 6 Diego Pescador Movistar Team 0:25



Nairo Quintana, tricampeón de la Vuelta a Asturias 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

Clasificación General Final