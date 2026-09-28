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Ruta

Tour de Langkawi: Lennart Jasch conquista el Monte Jerai y gana la primera etapa montañosa con Martín Herreño 12°

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Hace 3 horas

el

El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto © Tudor Pro Cycling Team)
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“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal

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28 septiembre, 2026

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El boyacense Nairo Quintana afrontó en Montreal su último Mundial de Ciclismo en Ruta. (Foto © UCI Cycling)
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Victoria de Michal Pomorski en la novena etapa del Tour del Lago Poyang; Agustín Durán mejora en la general

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Hace 4 horas

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28 septiembre, 2026

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El polaco Michal Pomorski ganó la novena etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © ATT Investments)
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Ruta

Alexander Villasmil se consagró campeón de la Vuelta Internacional a Zamora 2026

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Hace 5 horas

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28 septiembre, 2026

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Santiago Mora, Alexander Villasmil y Ángel Rivas, en el podio de la Vuelta Internacional a Zamora 2026. (Foto © Carlos Alexis Rivera)
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