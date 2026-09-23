Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Cristian Ortega reina en el keirin

El ciclista colombiano Cristian Ortega conquistó la medalla de oro en la modalidad de keirin masculino de ciclismo de pista, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Con una exhibición de potencia y una estrategia impecable en los metros finales, el pedalista barranquillero ratificó su gran nivel internacional y sumó una nueva presea dorada para la delegación nacional, consolidando el protagonismo de Colombia en el ciclismo de pista.

La definición de la competencia estuvo marcada por la intensa presión de los ciclistas locales, quienes contaron con el ferviente apoyo del público en el velódromo de Rafaela. Los argentinos Lucas Vilar y Juan Rodríguez se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente, tras firmar una destacada actuación en la que intentaron frenar el avance del líder, asegurando así un doble podio sumamente valioso para el medallero de Argentina.



Cristian Ortega, ganador de la prueba del keirin masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © Panam Sports)

El otro ciclista nacional en competencia, el vallecaucano Kevin Quintero, logró sortear los exigentes embalajes de la final y ocupó la quinta posición, un resultado que le permitió meterse en el selecto grupo de los cinco mejores de la región.

Con este triunfo, Colombia demostró su jerarquía en el keirin suramericano, una prueba que exige tanto resistencia física como una perfecta lectura táctica de los rivales. El cierre de esta jornada deja altas expectativas para el resto del calendario del ciclismo de pista colombiano a nivel internacional.