Alexander Villasmil se consagró campeón de la Vuelta Internacional a Zamora 2026

El ciclista venezolano Alexander Villasmil, en representación de la Gobernación de Mérida, se coronó campeón absoluto de la Vuelta Internacional a Zamora, tras disputarse la tercera y última etapa en un electrizante circuito de 105 kilómetros en Santa Bárbara de Barinas. La jornada de cierre finalizó con un masivo sprint resuelto a una impresionante velocidad promedio de 54,33 km/h.

En el embalaje final, Jad Colmenares (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) se acreditó el triunfo al detener el reloj en 1 hora, 55 minutos y 58 segundos, superando en la propia raya de sentencia al flameante campeón Alexander Villasmil, quien ingresó con el mismo tiempo para asegurar la camiseta amarilla y tercero en la etapa fue Enrique Díaz de la Lotería del Táchira con ese mismo registro.

De ese modo Villasmil acumuló un tiempo de 7 horas, 53 minutos y 18 segundos. La segunda casilla de la clasificación general individual correspondió a Ángel Rivas (Alcaldía de Valera Confitería La Guacamaya) con el mismo tiempo del campeón, mientras que Santiago Mora (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) se ubicó en la tercera plaza del podio final a 9 segundos.

El campeón Alexander Villasmil, no ocultó su emoción al coronarse y analizó como obtuvo el título: “Damos las gracias a Dios, al gobernador de Mérida al alcalde, a los patrocinantes. Los muchachos hicieron un trabajo bonito desde el primer día y le agradezco al director técnico Gerardo Jurado por confiar en mí. También le envío un saludo a mi esposa y familia que deben estar saltando en un pie”, expresó el corredor andino al culminar la prueba.

En lo que respecta a otras clasificaciones, la competencia dejó actuaciones sobresalientes en todos sus frentes. En la categoría Sub-23, el pedalista Santiago Mora (Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT) ratificó su hegemonía al dominar la clasificación con un registro de 7 horas, 53 minutos y 27 segundos. Por su parte, entre los juveniles, Santiago Osorio (Kino Táchira Alicante) se consagró como el mejor con un tiempo de 7 horas, 53 minutos y 44 segundos. Entre tanto, la modalidad de las metas volantes fue dominada por Edwin Torres (Lotería del Táchira) con 17 puntos, y finalmente, en la clasificación por equipos, la escuadra Alcaldía Torbes Ureña Sport IVT se coronó en lo más alto del podio colectivo con un acumulado general de 23 horas, 41 minutos y 3 segundos.

*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera