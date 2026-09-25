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Ruta

Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny

Publicado

Hace 1 hora

el

El santandereano Germán Darío Gómez se reintegra al Team Polti Visit Malta. (Foto © Team Polti Visit Malta)
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Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race

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25 septiembre, 2026

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Daniel Felipe Martínez ganó la cuarta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
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Hernán Aguirre comanda la montaña en el arranque del Tour de Mentougou con Alejandro Callejas 7° en la etapa

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25 septiembre, 2026

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El nariñense Hernán Aguirre, primer líder de la montaña en el Tour de Mentougou 2026. (Foto © Hernán Aguirre / Facebook)
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Cristian David y Sebastián Pita se meten en el Top 10 de la sexta etapa del Tour del Lago Poyang en China

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25 septiembre, 2026

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Los sprinters ecuatorianos David Pita y Sebastián Pita se reportaron 5° y 6°, en la sexta etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © David Pita /Facebook)
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