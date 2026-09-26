Paul Magnier gana la quinta etapa de la CRO Race 2026 y Daniel Felipe Martínez permanece 11° en la general

El gran referente del ciclismo mundial, Nairo Quintana, se despedirá de los Campeonatos Mundiales de Ciclismo este domingo en Montreal, Canadá, marcando el cierre de un ciclo histórico tras más de 15 años de carrera profesional. El emblemático pedalista boyacense estará con al equipo élite en la exigente prueba de ruta, competencia que clausurará la cita mundialista canadiense. Nairo estará acompañado por un sólido bloque integrado por Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Brandon Rivera, quienes buscarán dejar en alto el pabellón nacional.

En un emotivo diálogo con nuestro director, Héctor Urrego Caballero, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España confesó el torbellino de sentimientos que le genera esta última participación en una cita mundialista. “Una sensación muy agridulce, porque es la última vez que voy a tener este sentimiento, además es el Mundial, representar a mi país para mí siempre es un orgullo y mañana será un gran día para todos nosotros”, manifestó el ciclista, reconociendo el honor de vestir nuevamente la camiseta tricolor en el máximo escenario internacional.



La Selección Colombia, a un día de afrontar la prueba de ruta en el Mundial de Montreal. (Foto © RMC)

En la charla, Quintana también habló del recorrido: “Es difícil, claramente tiene una particularidad, y es que es para especialistas de un día, para clasicómanos, gente con muchísima potencia para esos repechos tan cortos, pero estamos bien y preparados para darle una mano a Tejada y Buitrago, que terminaron bien la Vuelta a España”, agregó el escarabajo.

El formidable pedalista boyacense, también recordó sus mejores momentos a lo largo de su carrera, “Sin duda el 2016, verdad que fue un año, que de inicio a fin lo hice muy bien, con grandes éxitos, que sirvieron para motivar a muchos ciclistas”, añadió el oriundo de Cómbita, Boyacá.

Para cerrar, el ‘escarabajo’ de 36 años, le envió un mensaje a las nuevas generaciones: “Hay que aprovechar cada momento, esto pasa muy rápido, hay que vivir intensamente con calidad, con honestidad y siempre a tope”, con esa convicción, Quintana afronta sus últimos kilómetros mundialistas.