Matteo Malucelli gana al sprint el primer capítulo del Tour de Langkawi 2026 con Fernando Gaviria 3°

La primera etapa del Tour de Langkawi 2026 se resolvió a favor de Matteo Malucelli. El italiano fue el más rápido en el sprint grupal y logró la victoria, luego de recorrer 193 kilómetros entre las ciudades de Shah Alam y Kampar, en el estado de Perak, Malasia.

El corredor del XDS Astana Team, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, superó al canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) y al colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.



La definición de la primera etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling Agency)

En cuanto a los otros colombianos en competencia, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) 43°, Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) 64° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 68°.

La prestigiosa carrera asiática continuará este lunes con la segunda etapa, de las ocho pactadas, una jornada con final en alto, que se disputará entre la ciudad de Taiping y el monte Jerai, con un recorrido de 145,6 kilómetros.



Matteo Malucelli, ganador de la primera etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling Agency)

Petronas Le Tour de Langkawi (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Shah Alam – Kampar (193 km)