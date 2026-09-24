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Pista

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Colombia arrasó en el ciclismo de pista de la mano de Stefany Cuadrado

Publicado

Hace 2 horas

el

La joven de Caucasia, Stefany Cuadrado, ganó tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández se consagran campeonas suramericanas de la Madison

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Hace 17 horas

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23 septiembre, 2026

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Elizabeth Castaño y Lina Marcela Hernández ganan la Madison en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Cristian Ortega reina en el keirin

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Hace 18 horas

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23 septiembre, 2026

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El barranquillero Cristian Ortega ganó la prueba del keirin en el ciclismo pista en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. (Foto © Panam Sports)
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Pista

Stefany Cuadrado agiganta su leyenda: oro en el keirin y triple corona en los Juegos Suramericanos 2026

Publicado

Hace 23 horas

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23 septiembre, 2026

Por

La joven antioqueña Stefany Cuadrado se coronó campeona suramericana en el keirin. (Foto © COC)
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