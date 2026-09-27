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Ruta

Tobias Svarre se lleva el título de la CRO Race 2026 con Daniel Felipe Martínez en el puesto 11°

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Hace 10 mins

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El danés Tobias Svarre se consagró campeón de la CRO Race 2026. (Foto © Uno-X Mobility Cycling)
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Alejandro Callejas se corona campeón de la montaña y sella un brillante Top 10 en el Tour de Mentougou 2026

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Hace 5 mins

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27 septiembre, 2026

Por

El bogotano Alejandro Callejas luciendo en el podio la camiseta de las pepas rojas como el mejor escalador del Tour de Mentougou 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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Matteo Malucelli gana al sprint el primer capítulo del Tour de Langkawi 2026 con Fernando Gaviria 3°

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Hace 1 hora

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27 septiembre, 2026

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El italiano Matteo Malucelli ganó la primera etapa del Tour de Langkawi 2026. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling Agency)
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Ruta

Gabriele De Fabritiis da la sorpresa y se queda con la octava etapa del Tour del Lago Poyang; Alexander Konychev sigue líder

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Hace 2 horas

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27 septiembre, 2026

Por

Markus Pajur, Gabriele De Fabritiis y Kane Richards, en el podio de la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2026. (Foto © Roojai Cycling)
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