Ruta
Alejandro Callejas se destaca en el segundo capítulo del Tour de Mentougou y se mantiene en el top 10 de la general
El pedalista bogotano Alejandro Callejas, perteneciente a las filas del equipo tailandés Roojai Insurance Winspace, tuvo una destacada actuación en la segunda etapa del Tour de Mentougou 2026. En una exigente jornada montañosa disputada en el escarpado oeste de Pekín, el escarabajo demostró sus condiciones de escalador para adueñarse el liderato de la clasificación de los premios de montaña, que estaba en manos de su compatriota, el nariñense Hernán Aguirre.
Además de enfundarse la camiseta de mejor escalador, Callejas consiguió mantenerse firme dentro del top 10 de la clasificación general individual, tras reportarse en la casilla 11° a 2:21 del ganador del día, el francés Joris Delbove (TotalEnergies), quien dio el gran golpe al protagonizar una espectacular escapada en solitario de más de 50 kilómetros, lo que le permitió celebrar en la población de Baipu y, de paso, convertirse en el nuevo líder de la carrera.
Con este resultado, Delbove le arrebató la camiseta de líder al rumano Cristian Raileanu (Li Ning Star), quien no pudo sostener el ritmo ante el implacable ataque del pedalista galo. La competición en territorio chino se prepara ahora para su jornada de clausura, donde se terminarán de definir los títulos de las diferentes modalidades y donde el escarabajo colombiano buscará ratificar su gran actuación.
La novel carrera china por etapas del UCI Asia Tour finalizará este domingo con el desarrollo de su tercer y último capítulo, que tendrá un recorrido totalmente llano de 114,2 kilómetros por los alrededores del distrito de Mentougou, donde conoceremos al sucesor del francés Clément Alleno, campeón de la primera edición.
Tour of Mentougou (2.2)
Resultados Etapa 2 | Mentougou – Baipu (116,8 km)
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|2:58:48
|2
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|0:36
|3
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|4
|Nicolás Sessler
|Victoria Sports Pro Cycling
|0:36
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:36
|6
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:36
|7
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|8
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|+ 36
|9
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:36
|10
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|11
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:21
|37
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|11:42
Clasificación General Individual
|1
|Joris Delbove
|Team TotalEnergies
|5:40:29
|2
|Cristian Raileanu
|Li Ning Star
|0:21
|3
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:25
|4
|Cesare Chesini
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:44
|5
|Tegshbayar Batsaikhan
|Roojai Insurance Winspace
|0:44
|6
|Eduardo Sepúlveda
|Li Ning Star
|0:45
|7
|Filip Gruszczynski
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:48
|8
|Alejandro Callejas
|Roojai Insurance Winspace
|2:33
|9
|Willie Smit
|China Anta – Mentech Cycling Team
|5:56
|10
|Paul Conor
|Team TotalEnergies
|6:36
|33
|Hernán Aguirre
|Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team
|17:48
Ruta
Victoria de Tobiasz Pawlak en la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Alexander Konychev sigue líder
La séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó Tobiasz Pawlak (ATT Investments). El polaco culminó con éxito una gran escapada y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 120,5 kilómetros por los alrededores del Lago de las Hadas (Fairy Lake), en la región centro-sureste de China.
Pawlak, de 30 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al australiano Finn Walsh (Ccache x Bodywrap), mientras que el estonio Joonas Puuraid (Bike AID), ingresó en el tercer puesto a tres segundos del dúo puntero.
Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos llegaron en el grupo principal a más de un minutos del ganador; el mejor ubicado fue el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) en el puesto 26°, luego entró su hermano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) en la casilla 36° y por último el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en la posición 68°.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a solo 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).
La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la octava etapa, de las diez pactadas, que tendrá un recorrido en su mayoría llano de 111,6 kilómetros por los alrededores del condado de Tonggu, en la provincia de Jiangxi.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 7 | Fairy Lake – Fairy Lake (120,5 km)
|1
|Tobiasz Pawlak
|ATT Investments
|2:33:37
|2
|Finn Walsh
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|3
|Joonas Puuraid
|Bike AID
|0:03
|4
|Stef Koning
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:03
|5
|Christoph Janssen
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:03
|6
|Asier Etxeberria
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|0:12
|7
|Lorenzo Cataldo
|China Meitan Cycling Team
|1:13
|8
|Francesco Matteoli
|Gragnano Sporting Club
|1:13
|9
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|1:13
|10
|Marceli Bogusławski
|ATT Investments
|1:13
Clasificación General Individual
|1
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|18:01:37
|2
|Michał Pomorski
|ATT Investments
|0:07
|3
|Jonas Rapp
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|0:08
|4
|Riccardo Lucca
|Quick Pro Team
|0:17
|5
|Otto van Zanden
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:19
|6
|Filip Řeha
|ATT Investments
|0:28
|7
|Niek Voogt
|Azerion / Villa Valkenburg
|0:35
|8
|Yoel Habteab
|BIKE AID
|0:40
|9
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:55
|10
|Cyrus Monk
|FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team
|1:09
Ruta
Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny
Por fin se hizo oficial la primicia que dio RMC, con el reintegro de Germán Darío Gómez Becerra a las filas del Team Polti VisitMalta. El pedalista santandereano fue habilitado para regresar a la competencia profesional.
El conjunto italiano comunicó la reincorporación inmediata del ciclista colombiano a la actividad del equipo, luego de que las investigaciones de la International Testing Agency (ITA) confirmaran de manera oficial que su resultado analítico adverso se debió a una contaminación alimentaria.
El escarabajo, bicampeón de la Vuelta a la Juventud, se encontraba suspendido provisionalmente tras detectarse una anomalía en un control. Sin embargo, tras un riguroso análisis del caso, las autoridades de la ITA determinaron que el hallazgo fue provocado por el consumo de carne contaminada.
La escuadra italiana de categoría UCI ProTeam acogió con beneplácito la conclusión del procedimiento y la plena reincorporación de Germán, a quien respaldo desde el primer momento y durante todo el proceso. El director del equipo celebró la resolución del caso y confirmó que el pedalista de 25 años se reintegra inmediatamente a la plantilla.
El regreso oficial de Gómez a los grandes escenarios del ciclismo internacional se producirá este mismo fin de semana. El colombiano tomará la salida este domingo en la clásica francesa París-Chauny, marcando el reinicio de su temporada en el viejo continente.
Ruta
Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *29 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)