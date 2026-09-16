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BMX

Luis Rincón se coronó campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026

Publicado

Hace 18 horas

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El bogotano Luis Rincón, campeón del BMX Freestyle Park en los Juegos Suramericanos 2026. (Foto © COC)
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Valentina Jiménez 6° y Nicole Foronda 9°, en el Mundial de BMX Racing 2026. (Foto FCC © films_bymuni)
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