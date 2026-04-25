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Nairo Quintana sigue vestido de azul en la Vuelta a Asturias; Edgar David Cadena gana la penúltima etapa

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Nairo Quintana mantuvo el liderato en la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Vuelta Asturias)
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Santiago Buitrago, en el podio de la Lieja Bastoña Lieja 2023. (Foto A.S.O. © Maxime Delobel)
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La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente

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La Vuelta a Colombia Femenina tendrá seis etapas que recorrerán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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