Nairo Quintana sigue vestido de azul en la Vuelta a Asturias; Edgar David Cadena gana la penúltima etapa

Liege-Bastogne- Liege (Lieja-Bastonia-Lieja) es el nombre de una de las competencias ciclísticas más importantes y emblemáticas del deporte del ciclismo a nivel mundial pues su rica HISTORIA se remonta a 1892 cuando nació su primera edición y desde entonces se ha llevado a cabo en 112 oportunidades (incluida la de este 2026) superando toda clase de dificultades como dos guerras mundiales, además de los cambios en términos de evolución en cuanto a formatos, recorridos participación, comunicación, logística, etc, etc.

Precisamente por su antigüedad la famosa carrera belga es conocida como “LA DECANA” y siempre se ha distinguido por su exigente recorrido de más de 250 kilómetros y 11 ascensiones que implican igualmente descensos de alto riesgo, condiciones climáticas muy adversas en algunas oportunidades, saliendo y llegando en el corazón de Lieja y hace parte del conjunto de las pruebas consideradas “MONUMENTOS” junto a la San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y el Giro de Lombardía.



Podio de la Lieja 2014: Simon Gerrans (Centro), Alejandro Valverde (Izquierda) y Michal Kwiatkwoski (Derecha). (Foto © Prensa Movistar Team)

En recorridos similares, pero con menos kilómetros la prueba se lleva a cabo para corredores sub-23 y también para la categoría femenina desde 2017.

Los mejores ciclistas del mundo en diversas épocas se han dado cita en Lieja para tomar la salida y en el álbum de oro de la prueba figuran las más grandes estrellas de este deporte a lo largo de su historia como Eddy Merckx, el máximo ganador con 5 victorias y junto a él Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Sean Kelly, Roger de Vlaeminck, Michele Bartoli, Philippe Gilbert, Alejandro Valverde, Primoz Roglic, Remco Evenepoel y el infaltable Tadej Pogacar, ya tricampeón y actual poseedor del título.

Colombia en la historia de La Decana



Santiago Buitrago y Thomas Pidcock completaron el podio de la Lieja Bastoña Lieja 2023. (Foto Bahrain-Victorious © Sprint Cycling)

El ciclismo colombiano no ha estado ausente de la decana y es así como varios de sus hombres han participado en equipos de la máxima categoría desde hace 15 años y figuran en la historia de la carrera nombres como los de Rigoberto Urán (quinto en 2011) y en 2015 un gran grupo integrado por Nairo Quintana, Esteban Chaves, Jarlinson Pantano, José Serpa, Julián Arredondo, Carlos Betancur, hasta desembocar en 2023 con SANTIAGO BUITRAGO, en el podio final como tercero junto a Remco Evenepoel y Tom Pidcok, mientras Daniel Martínez fue séptimo el año pasado.

Duelo Generacional: Pogacar vs. Seixas



El belga Remco Evenepoel uno de los favorios a ganar ‘La Decana’. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)

La cita con “La Decana” de este domingo 26 de Abril con sus 259 kilómetros y 11 subidas entre 1 y 4 kilómetros con porcentajes del 5 hasta el 10%, de las cuales 10 se encuentran a partir del kilómetro 130, estará engalanada por 175 inscritos, con muchas de las figuras de la actualidad mundial, encabezadas por Tadej Pogacar defendiendo título enfrentado a su rival directo Remco Evenepoel a quien se suman, entre otros, Thomas Pidcock, Mauro Schmid, Cristian Scaroni, Kevin Vauquelin, Roman Gregoire, Ben O’Connor y la “nueva maravilla francesa” Paul Seixas (19 años), integrante de la nueva generación que asoma más desafiante que nunca y cuyo enfrentamiento con la actual parece ser el punto central de la contienda dominical en Las Ardenas.

Por su parte, el ciclismo colombiano aparece en la lista de participantes con EGAN BERNAL, dueño de una gran condición física mostrada con su reciente segundo lugar en el Tour de los Alpes, acompañado de Brandon Rivera en el equipo INEOS y completando la representación de nuestro país se encuentran Daniel Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) como recientes protagonistas de la prueba que cierra el primer tercio de temporada actual para darle paso a las grandes carreras por etapas.