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Ruta

Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo

Publicado

Hace 4 horas

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El neerlandés Mathieu van der Poel rebasó a Pierre Gautherat sobre el final y terminó ganando la primera etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Alpecin-Premier Tech)
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Giro de los Abruzos: victoria de Lennart Jasch en el segundo capítulo y Vicente Rojas mejora en la general

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16 septiembre, 2026

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El alemán Lennart Jasch ganó la segunda etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Paul Magnier sale victorioso en el inicio del Tour de Eslovaquia 2026

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16 septiembre, 2026

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El francés Paul Magnier, ganador de la primera etapa del Tour de Eslovaquia 2026. (Foto © Soudal Quick-Step Pro Cycling Team)
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Resultados

Karlijn Swinkels recupera el trono del Grand Prix de Valonia; Paula Patiño la suramericana más destacada

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16 septiembre, 2026

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La neerlandesa Karlijn Swinkels ganó el Grand Prix de Valonia femenino 2026. (Foto UAE Team L’imad © Getty Sport)
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