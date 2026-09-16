Mathieu van der Poel gana de forma espectacular la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo

El formidable pedalista neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Premier Tech) se convirtió en el primer líder del Tour de Luxemburgo 2026, tras ganar la etapa inicial de 157,5 kilómetros, que se disputó por la calles de la capital luxemburguesa.

Luego de una remontada espectacular, el corredor de Países Bajos fue el primero en cruzar a la meta, superando al francés Pierre Gautherat (Decathlon CMA CGM Team) y a su compatriota Marijn van den Berg (EF Education – EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.



Pierre Gautherat 2° y Mathieu van der Poel 1°, en la jornada inaugural del Tour de Luxemburgo. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Serge Waldbillig)

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 46° a más de un minuto del ganador.

La segunda etapa de la ronda luxemburguesa se disputará este jueves con inicio en Niederkorn y llegada a Junglinster, con un recorrido de 166,8 kilómetros en terreno ondulado.

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Mathieu van der Poel, primer líder del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Alpecin-Premier Tech)

Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Luxembourg-Knuedler – Luxembourg-Fëschmaart (157,5 km)