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Ruta

Giro de los Abruzos: Kévin Vauquelin da el golpe en la última etapa y se consagra campeón

Publicado

Hace 3 horas

el

El francés Kévin Vauquelin ganó la última etapa del Il Giro d'Abruzzo 2026 y se consagró campeón. (Foto Il Giro d'Abruzzo © LaPresse)
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Ruta

Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina

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Lina Marcela Hernández se quedó con la medalla de plata en la prueba de ruta de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. (Foto © COC)
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Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general

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18 septiembre, 2026

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El neerlandés Pepijn Reinderink ganó la tercera etapa del Tour de Luxemburgo 2026. (Foto Škoda Tour de Luxembourg © Serge Waldbillig)
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Ruta

Kampioenschap van Vlaanderen: Tim Merlier supera a Dylan Groenewegen para ganar el Campeonato de Flandes

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18 septiembre, 2026

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El belga Tim Merlier ganó el Campeonato de Flandes 2026. (Foto Uno-X Mobility Cycling © Getty Sport)
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