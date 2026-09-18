Giro de los Abruzos: Kévin Vauquelin da el golpe en la última etapa y se consagra campeón

El Netcompany INEOS dio el golpe en la jornada final del Giro de los Abruzos 2026 con el francés Kévin Vauquelin gananado la última etapa en Controguerra para consagrarse como gran campeón.

Al corredor galo lo acompañaron en el podio su compatriota Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) y el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank Ballan Telecom Fort), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.



Podio final del Il Giro d’Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d’Abruzzo © LaPresse)

En cuanto a los dos suramericanos, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en la casilla 32° a más de un minuto del ganador, mientras que el sprinter colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) no partió para la última etapa.

Vauquelin, que sucedió en el palmarés de la carrera italiana al alemán Georg Zimmermann, campeón el año pasado, se convirtió en el primer francés en ganar la competencia, que cumplió seis ediciones.



Kévin Vauquelin, campeón del Il Giro d’Abruzzo 2026. (Foto Il Giro d’Abruzzo © LaPresse)

Clasificación General Final