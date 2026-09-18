Ruta
Giro de los Abruzos: Kévin Vauquelin da el golpe en la última etapa y se consagra campeón
El Netcompany INEOS dio el golpe en la jornada final del Giro de los Abruzos 2026 con el francés Kévin Vauquelin gananado la última etapa en Controguerra para consagrarse como gran campeón.
Al corredor galo lo acompañaron en el podio su compatriota Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) y el italiano Alessandro Fancellu (MBH Bank Ballan Telecom Fort), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los dos suramericanos, el chileno Vicente Rojas (Bardiani CSF 7 Saber) se clasificó en la casilla 32° a más de un minuto del ganador, mientras que el sprinter colombiano Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) no partió para la última etapa.
Vauquelin, que sucedió en el palmarés de la carrera italiana al alemán Georg Zimmermann, campeón el año pasado, se convirtió en el primer francés en ganar la competencia, que cumplió seis ediciones.
Clasificación General Final
|1
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS Cycling Team
|15:03:12
|2
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:02
|3
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:05
|4
|Nicola Conci
|XDS Astana Development Team
|0:12
|5
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|0:13
|6
|Dorian Godon
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:16
|7
|Ludovico Crescioli
|Team Polti VisitMalta
|0:17
|8
|Diego Ulissi
|XDS Astana Development Team
|0:17
|9
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|0:21
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:27
Ruta
Juegos Suramericanos 2026: medalla de plata para Lina Marcela Hernández en la prueba de ruta femenina
La pedalista antioqueña Lina Marcela Hernández obtuvo la medalla de plata en la prueba de ruta femenina de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, disputada sobre 108 kilómetros por las calles de la ciudad de Rafaela.
La argentina Julieta Benedetti, de 22 años, se quedó con la presea dorada tras ganar en un apretado sprint. El podio lo completó la boliviana Elizabeth Vásquez, todas con el mismo tiempo.
El resto de las colombianas se clasificaron así: Juliana Londoño 20°, María Paula Latriglia 28°, Luciana Osorio 33°, Camila Valbuena 38° y Elizabeth Castaño 39°.
En la prueba de ruta del ciclismo femenino de los Juegos Suramericanos participaron 44 pedalistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Venezuela, Uruguay, Perú, Ecuador y Panamá.
Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta
Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (108 km)
|1
|Julieta Benedetti
|Argentina
|2:47:47
|2
|Lina Marcela Hernández
|Colombia
|m.t.
|3
|Elizabeth Vásquez
|Bolivia
|m.t.
|4
|Fanny Radatz
|Brasil
|m.t.
|5
|Maribel Aguirre
|Argentina
|m.t.
|6
|Catalina Soto
|Chile
|m.t.
|7
|Veronica Abreu
|Venezuela
|m.t.
|8
|Paola Silva
|Uruguay
|m.t.
|9
|Florencia Revetria
|Uruguay
|m.t.
|10
|Sara Nicole Torrico
|Bolivia
|m.t.
|20
|Juliana Londoño
|Colombia
|m.t.
|28
|María Paula Latriglia
|Colombia
|m.t.
|33
|Luciana Osorio
|Colombia
|0:17
|38
|Camila Valbuena
|Colombia
|0:29
|39
|Elizabeth Castaño
|Colombia
|0:29
Ruta
Pepijn Reinderink se lleva la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026; Samuel Flórez mejora 15 puestos en la general
En una gran actuación, Pepijn Reinderink (Soudal Quick-Step) se quedó con la etapa reina del Tour de Luxemburgo 2026, logrando así su primera victoria como profesional. La jornada montañosa contó con un recorrido 179,6 kilómetros, que se disputó entre Wiltz y Diekirch.
El ciclista neerlandés le ganó el duelo al italiano Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), quien entró 2° y al francés Thomas Gachignard (TotalEnergies) que ingresó 3°, ambos a un segundo del ganador.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) se reportó en el puesto 26° lo que le significó mejorar 15 lugares en la clasificación general individual, dominada ahora por el italiano Davide Piganzoli.
La ronda luxemburguesa continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 20,4 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la comuna de Ettelbruck.
Skoda Tour de Luxemburgo (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Wiltz – Diekirch (179,6 km)
|1
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|4:07:30
|2
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|0:01
|3
|Thomas Gachignard
|Team TotalEnergies
|0:01
|4
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:04
|5
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|6
|Sam Oomen
|Lidl-Trek
|0:17
|7
|Eike Behrens
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|0:23
|8
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:23
|9
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:38
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|0:38
|26
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|5:17
Clasificación General Individual
|1
|Davide Piganzoli
|Team Visma | Lease a Bike
|11:43:21
|2
|Thomas Gachignard
|Team TotalEnergies
|0:06
|3
|Mattéo Vercher
|Team TotalEnergies
|0:09
|4
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|5
|Aurélien Paret-Peintre
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|6
|Sam Oomen
|Lidl-Trek
|0:46
|7
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:47
|8
|Eike Behrens
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|0:58
|9
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|1:17
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|1:44
|23
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|6:46
Ruta
Kampioenschap van Vlaanderen: Tim Merlier supera a Dylan Groenewegen para ganar el Campeonato de Flandes
De gran manera, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) hizo respetar la casa y ganó el Campeonato de Flandes, conocido en el ámbito local como la Kampioenschap van Vlaanderen, que cumplió su edición número 110.
Merlier, que obtuvo su undécimo triunfo en la temporada y la número 77 como profesional, fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 180,2 kilómetros en los alrededores de la localidad belga de Koolskamp.
El podio de la carrera belga de un día, que no contó con participación colombiana, lo completaron el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y a el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Merlier, que sucedió en el palmarés de la carrera al italiano Jonathan Milan, campeón el año pasado, sumó su segundo triunfo en la competencia, que fue ganada en 2017 por el colombiano Fernando Gaviria.
Resultados Kampioenschap van Vlaanderen (1.1)
Koolskamp – Koolskamp (180,2 km)
|1
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|125
|03:46:05
|2
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|85
|+ 00
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|70
|+ 00
|4
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|60
|+ 00
|5
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|50
|+ 00
|6
|Piet Allegaert
|Cofidis
|40
|+ 00
|7
|Frits Biesterbos
|Team Picnic PostNL
|35
|+ 00
|8
|Itamar Einhorn
|NSN Cycling Team
|30
|+ 00
|9
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|25
|+ 00
|10
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|20
|+ 0