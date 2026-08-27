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Daniela Gaviria, séptima del mundo y primera de América en el Mundial de MTB
La joven ciclomontañiista antioqueña Daniela Gaviria logró un destacado séptimo lugar en la categoría Junior del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2026, disputado en Val di Sole, Italia. Por otro lado, Santiago Quintero finalizó en la posición 70.
En el Mundial MTB, que se desarrolla en Val di Sole, Trentino, Italia. Daniela Gaviria y Santiago Quintero asumieron el reto mundialista en la categoría Junior, enfrentándose a uno de los circuitos más exigentes del calendario internacional.
Gaviria protagonizó una sobresaliente actuación al finalizar en la séptima posición, con un tiempo de 1:02:17, resultado que además la convirtió en la primera corredora del continente americano en la clasificación, superando a representantes de países como Estados Unidos, Canadá y Argentina. La ciclista del GW Erco Sportfitness confirmó así su crecimiento en la escena internacional y mejoró el resultado conseguido en la edición anterior del campeonato.
La prueba femenina estuvo marcada por un alto nivel competitivo y un exigente recorrido físico. Gaviria tuvo que exigirse al máximo desde el inicio y, después de una primera vuelta en la que perdió algo de ritmo, logró estabilizarse y recuperar posiciones para cerrar una carrera de gran nivel.
“Estoy muy motivada para seguir mejorando. Era una pista demasiado física, había unas rivales súper fuertes, salieron al límite y me hicieron ir al límite también. Me costó un poco cada vuelta, pero iba encontrando un poquito más el paso. Estoy muy contenta con el resultado y a seguir mejorando para lo que se viene”, dijo Gaviria después de finalizar la competencia.
Por su parte, Santiago Quintero terminó en la posición 70, con un tiempo de 1:09:30. El resultado estuvo por debajo de las expectativas que tenía el equipo antes de la competencia, teniendo en cuenta el rendimiento que el corredor venía mostrando y las expectativas de disputar los primeros puestos.
El director deportivo del GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, destacó el resultado de Daniela.“Dani logra un séptimo lugar impresionante porque el nivel era fuertísimo. Logra estabilizarse luego de una primera vuelta complicada y hace un impresionante séptimo lugar. Es la primera corredora de América, estando por delante de pedalistasque llevan dos o tres meses concentradas en Europa, y es un gran resultado”.
Ahora toda la atención estará puesta en Jhonatan Botero, que el domingo afrontará a la prueba de Cross-country Olímpico (XCO) Élite del Campeonato Mundial. El corredor del GW Erco Sportfitness buscará cerrar la participación del equipo en Italia con una actuación a la altura del desafío mundialista.
Resultados categoría junior femenina
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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El GW Erco Sportfitness, con tres representantes en el Campeonato Mundial de Mountain Bike de Val di Sole
Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Jhonatan Botero ya se encuentra en Italia para afrontar el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2026, que se disputa del 26 al 30 de agosto en Val di Sole, Trentino. Estos tres corredores del GW Erco Sportfitness asumirán el reto mundialista en diferentes categorías.
La cita reúne a los mejores especialistas del planeta en Daolasa di Commezzadura, escenario reconocido por sus circuitos técnicos y por su amplia tradición dentro del MTB internacional. Val di Sole ha sido sede de los Campeonatos Mundiales de 2008, 2016 y 2021 y nuevamente recibe a los grandes referentes de la disciplina.
Para Gaviria y Quintero, el reto llegará este jueves 27 de agosto, cuando disputen las pruebas de Cross-country Olímpico (XCO) en la categoría junior. La competencia femenina está programada para las 9:30 a. m., mientras que la carrera masculina comenzará a las 11:15 a. m., hora local de Italia.
Daniela afronta esta cita con ilusión después del trabajo realizado durante la temporada.“Todos los días me sigo preparando. Estoy muy contenta y muy emocionada por esta oportunidad que me dieron y espero poder dar lo mejor de mí, representar muy bien a Colombia”, dijo Daniela Gaviria.
Por su parte, Santiago Quintero llega al Mundial después de una preparación enfocada específicamente en esta competencia, que desde comienzos de año se convirtió en uno de sus principales objetivos. “Ha sido una preparación bastante buena y nos hemos enfocado 100% en el Mundial”, señaló Quintero.
A ellos se suma Jhonatan Botero, uno de los grandes referentes del GW Erco Sportfitness y quien afrontará el domingo 30 de agosto la prueba de XCO en la categoría élite masculina. El corredor llega a Val di Sole después de competir recientemente en Italia, una participación que le permitió evaluar sus condiciones de cara al Mundial y cerrar la preparación con buenas sensaciones.
“Ya nos encontramos en Val di Sole, donde va a ser este Mundial. También tuvimos la oportunidad de hacer una competencia acá en Italia, cerca de acá, donde lo bueno fueron las sensaciones que nos dejó. Al final fue un segundo puesto muy valioso y lo mejor son también las piernas que tenemos para afrontar este Mundial”, manifestó Botero.
Por su parte, el director deportivo del GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, explicó que el equipo cerró la preparación con un trabajo específico, luego de un mes en el que las posibilidades de competir no fueron las esperadas.
“Desarrollamos unos microciclos de ajuste que nos van a permitir quizás tener ese nivel competitivo que no pudimos alcanzar en las competencias. Pienso que con muy buenas métricas, muy buenos números, mentalmente van en muy buena condición, físicamente igual”, explicó Pérez.
Daniela Gaviria y Santiago Quintero serán los primeros en entrar en acción este jueves en la categoría junior, mientras que Jhonatan Botero cerrará la participación del equipo el domingo 30 de agosto en la categoría élite masculina. Los tres llegan a Italia con el objetivo de representar al equipo y al país en una de las citas más importantes del calendario internacional de MTB.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
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Copa Antioquia de MTB 2026: Amagá recibió con sol y mucha emoción la quinta válida
Amagá, en el Suroeste antioqueño, fue el escenario de la quinta válida de la Copa Antioquia de MTB 2026, una jornada que reunió a 227 participantes en las diferentes categorías y que tuvo como epicentro las instalaciones del Mall La Despensa.
La competencia contó con representantes de diferentes municipios, entre ellos Amagá, Caldas, Abejorral, Cañasgordas, El Retiro, Girardota, Medellín, Envigado, La Estrella, Yolombó, Itagüí, Copacabana, Rionegro, La Ceja, Yarumal, Sabaneta, Guarne y Ciudad Bolívar, además de participantes provenientes de El Carmen de Atrato, Anserma y Tuluá, entre otros.
También estuvieron presentes clubes y equipos como Club Minero Amagá, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Aberrodar, Club de Ciclismo Cañas, El Retiro Sobre Ruedas-IMDER, Fundación Tourmalet, Inder Girardota, Correcaminos Yolombó, Astranova Bike House, GW Erco Sportfitness y Specialized Indiana, demostrando la diversidad y crecimiento que viene teniendo la Copa Antioquia de MTB.
El clima acompañó la jornada con un sol intenso que puso a prueba la resistencia de los deportistas. El calor se convirtió en un factor adicional durante las competencias y obligó a los corredores y sus equipos a estar especialmente atentos a la hidratación. Las categorías menores afrontaron un circuito de 900 metros, mientras que las categorías mayores recorrieron una pista de 2.600 metros, diseñada para exigir técnica, fuerza y concentración.
El trazado tuvo descensos vertiginosos, zonas técnicas con curvas cerradas, vuelos y algunos slaloms, sectores en los que los corredores debieron mantener la concentración para evitar errores. A esto se sumaron ascensos largos que fueron minando las fuerzas y marcaron diferencias importantes en las diferentes categorías.
Con la quinta válida cumplida, la Copa Antioquia de MTB 2026 se prepara para afrontar su próxima jornada en el municipio de Abejorral, otro de los escenarios que se sumará al recorrido de esta temporada. La fecha de la sexta válida está por confirmar y será anunciada oficialmente una vez quede definida.
Los mejores de la quinta válida
Open Varones
- Jerónimo Bedoya — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:03:33
- Santiago Arango Román — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 1:06:26
- Juan Manuel Baena Restrepo — Valeria Montrex — 1:06:50
Damas Única
- Sheila Isabela Ruiz Sánchez — Club Minero de Amagá — 17:13
- Lucía Vargas González — Correcaminos Yolombó — 18:09
- Aitana Victoria Rodríguez Graciani — Valeria Montrex – Yak Brake — 18:35
Infantil A Damas
- Tatiana Ruiz — Inder Girardota — 45:09
- Lina Marcela Vallejo Ríos — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 46:02
- Sara Jimena Álvarez Bedoya — Club Aberrodar — 52:50
Infantil A Varones
- Sneider Vanegas Mejía — Valeria Montrex — 26:34
- Matías Caro — Aberrodar — 27:29
- Emmanuel Ramírez Picón — Valeria Montrex — 28:10
Infantil B Damas
- Sammy Liseth García — Club Minero Amagá — 24:07
- María Antonia Alcaraz Ospina — Club de Ciclismo Cañas — 25:38
- Luciana Carvajal Graciano — Club de Ciclismo Cañas — 25:21
Infantil B Varones
- Santiago Zapata Muñoz — Club Ciclo Anzea-Rueda Libre — 30:32
- David Alejandro Ramírez Rengifo — Club de Ciclismo Cañasgordas — 30:52
- Julián Adolfo Ruiz — Club Minero Amagá — 32:06
Junior Varones
- José Miguel Correa Cardona — Fundación Tourmalet — 1:08:52
- Sebastián Botero Cadavid — Fundación Tourmalet — 1:13:56
- Henrry Alexander Cárdenas Oquendo — Valeria Montrex — 1:19:30
Master A
- Jonathan Puerta Uribe — Specialized Indiana — 50:08
- Samuel Díaz — Tourmalet Cycling — 51:42
- Juan Camilo Guzmán Duque — BT Racing Trentino — 51:59
Master B
- Javier Rendón — Independiente — 46:08
- José Luis Chaparro — JC Sin Límites — 48:10
- Daniel Santamaría — Club MTC Botero Bikes — 48:42
Master C
- Heriberto Valencia — Club Nómadas — 41:50
- Mario Botero — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 43:26
- Rodrigo Ortega — Club Correcaminos — 44:28
Prejuvenil A Damas
- Stefanny Higuita Guisao — Valeria Montrex — 41:03
- Celeste Calle Orozco — Ciclo Anzea — 45:28
- Ana Lucía García Berrio — Club MTC Botero Bikes — 45:57
Prejuvenil A Varones
- David Arias Muriel — Club Minero Amagá / Team Sistecrédito — 35:37
- Salomón Gonzales Torres — Valeria Montrex — 37:34
- Pablo Ardila Muñoz — Avinal Carmen de Viboral — 37:50
Senior
- José Manuel Valencia — Inder Girardota — 42:21
- Cristian Tamayo Montoya — Club MTC Botero Bikes — 43:47
- Emmanuel Bedoya Montoya — Club MTC Botero Bikes — 44:35
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
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Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: Ana María Roa se colgó la medalla de bronce en el Cross Country Olímpico
La delegación colombiana protagonizó una nueva jornada positiva en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al seguir sumando preseas en diferentes escenarios de competencia. El día estuvo marcado por la actuación destacada de Ana María Roa, quien obtuvo la medalla de bronce en el mountain bike.
La colombiana ocupó el tercer puesto en la prueba del Cross Country Olímpico femenino, al completar el recorrido de 23,76 kilómetros en 1 hora, 26 minutos y 53 segundos, detrás de la mexicana Carolina Flores y la puertorriqueña Suheily Rodríguez.
La otra ciclomontañista nacional en competencia en el mountain bike, Gloria Garzón se reportó en la cuarta posición, detrás de su compatriota, la cundinamarquesa Ana María Roa.
En el medallero general, Colombia se afianza en el segundo lugar con 52 medallas de oro, 62 de plata y 40 de bronce, detrás de México que ya supera las 100 medallas de oro y delante de Cuba que volvió a entonar su Himno tras varios días de sequía y llegó a 24 metales dorados.