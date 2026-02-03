Alejandro Callejas, la cuota colombiana en la edición 77 de la Vuelta a la Comunidad Valenciana

Este miércoles arranca con una etapa rompe-piernas la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que tendrá en la línea de salida al colombiano Alejandro Callejas (Petrolike), quien viene de abrir su temporada en la Challenge de Mallorca en territorio español.

La edición 77 de la ronda valenciana tendrá entre sus nombres ilustres figuran el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), el italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y los belgas Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), entre otros.



El belga Remco Evenepoel abrió su temporada en la Challenge de Mallorca 2026. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)

Al margen de los favoritos para la victoria en la clasificación general, otro de los grandes atractivos de la ronda valenciana será el duelo entre los hombres rápidos donde sobresalen el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), el danés Mads Pedersen (Lidl-Trek), el belga Arne Marit (Red Bull – BORA – hansgrohe), además del venezolano Francisco Peñuela (Caja Rural – Seguros RGA) y el mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH).

La carrera española, que presenta un recorrido exigente de cinco etapas muy variadas, arranca mañana desde la histórica ciudad andaluza de Segorbe, y lo hace con una jornada rompe-piernas de 160 kilómetros, que llegará a Torreblanca por tierras castellonenses, ideal para los sprinters.

Haciendo referencia a la historia de los escarabajos en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, Colombia cuenta con los títulos del boyacense Nairo Quintana, quien fue campeón en 2017 y el de el bogotano Santiago Buitrago, quien ganó el año pasado.