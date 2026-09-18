Kampioenschap van Vlaanderen: Tim Merlier supera a Dylan Groenewegen para ganar el Campeonato de Flandes

De gran manera, el belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) hizo respetar la casa y ganó el Campeonato de Flandes, conocido en el ámbito local como la Kampioenschap van Vlaanderen, que cumplió su edición número 110.

Merlier, que obtuvo su undécimo triunfo en la temporada y la número 77 como profesional, fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 180,2 kilómetros en los alrededores de la localidad belga de Koolskamp.



Dylan Groenewegen, Tim Merlier y Søren Wærenskjold, en el podio del Campeonato de Flandes 2026. (Foto Uno-X Mobility Cycling © Getty Sport)

El podio de la carrera belga de un día, que no contó con participación colombiana, lo completaron el neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) y a el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Merlier, que sucedió en el palmarés de la carrera al italiano Jonathan Milan, campeón el año pasado, sumó su segundo triunfo en la competencia, que fue ganada en 2017 por el colombiano Fernando Gaviria.

Resultados Kampioenschap van Vlaanderen (1.1)

Koolskamp – Koolskamp (180,2 km)