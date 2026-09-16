Matteo Malucelli revalidó su título de campeón en el Tour del Lago Taihu; Sebastián Pita el mejor suramericano

El italiano Matteo Malucelli revalidó con éxito su título de campeón en el Tour del Lago Taihu. El veloz ciclista de la escuadra XDS Astana Team demostró su jerarquía en territorio asiático, defendiendo la corona que ya había conquistado en la temporada anterior. Malucelli firmó una impresionante racha al ganar tres de las cinco etapas disputadas en total.

El podio de la novel carrera asiática del calendario UCI lo completaron el británico Joshua Giddings (Lotto Intermarché) y el ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Team), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En cuanto a los tres suramericanos, terminaron así: el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) 84°, su hermano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) 87° y el colombiano Hernán Aguirre (Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team) 91°, todos a más de 7 minutos del ganador.

La quinta y última jornada de la ronda china, que se llevó a cabo sobre un circuito llano en los alrededores de la ciudad de Wuxi, terminó en manos del belga Joes Oosterlinck (Van Rysel Roubaix), ya que el ruso Gleb Syritsa fue relegado por los comisarios.

Tour of Taihu Lake (2.1)

Resultados Etapa 5 | Wuxi – Wuxi (137,5 km)

1 Joes Oosterlinck Van Rysel Roubaix 2:47:24 2 Paul Hennequin Euskaltel – Euskadi m.t. 3 Célestin Wattelle Team Novo Nordisk m.t. 4 Jesper Rasch China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 5 Rens Grömmel Azerion / Villa Valkenburg m.t. 6 Gari Ugarte Euskaltel – Euskadi m.t. 7 Đorđe Đurić Solution Tech NIPPO Rali m.t. 8 Hodei Muñoz Euskaltel – Euskadi m.t. 9 Sebastián Pita Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team m.t. 10 Tommaso Nencini Solution Tech NIPPO Rali m.t. 29 Cristián David Pita Roojai Insurance Winspace m.t. 80 Hernán Aguirre Qinghai Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.



Matteo Malucelli, bicampeón del Tour del Lago Taihu. (Foto © Tour of Taihu Lake)

Clasificación General Final