Thomas Silva se cuelga el oro en el ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos; Jordan Parra 4°

En un final emocionante, el uruguayo Thomas Silva ganó la prueba de ruta masculina de los Juegos Suramericanos 2026, que se disputó por las calles de la ciudad de Rafaela con un recorrido plano de 168 kilómetros.

El podio lo completaron el venezolano Francisco Peñuela y el argentino Tomás Contte, segundo y tercero, respectivamente. El mejor colombiano fue Jordan Parra en el 4° lugar a 22 segundos del ganador.



Jordan Parra 4°, en la prueba de ruta del ciclismo de los Juegos Suramericanos 2026. (Foto © COC)

El resto de nacionales se clasificaron en las siguientes posiciones: Nicolás Gómez 7°, Brayan Sánchez 15°, Anderson Arboleda 40° y Juan Esteban Arango 41°.

De esta manera, las pruebas del ciclismo de ruta de los hombres quedaron en poder de Argentina y Uruguay. En la contrarreloj triunfó el gaucho Mateo Kalejman y en la de fondo se impuso el charrúa Thomas Silva.

Resultados Juegos Suramericanos 2026 – Ciclismo de Ruta

Prueba de Ruta | Rafaela – Rafaela (168 km)

1 Thomas Silva Uruguay 3:32:19 2 Francisco Peñuela Venezuela 0:13 3 Tomás Contte Argentina 0:14 4 Jordan Parra Colombia 0:22 5 Leonardo Cobarrubia Argentina 0:22 6 Carlos Samudio Panamá 0:27 7 Nicolás Gómez Colombia 0:37 8 Ciro Pérez Uruguay 0:38 9 Ciro Pérez Chile 0:38 10 Leangel Linarez Venezuela 0:38