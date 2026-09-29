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Ruta

“Seguiremos trabajando para acortar las distancias”: Rubén Darío Galeano, tras el Mundial de Montreal

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Hace 4 horas

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El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano, con los juveniles en el Mundial de Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Óscar Sevilla celebra sus 50 años con la renovación de su contrato con el Team Medellín-EPM

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29 septiembre, 2026

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El colombo-español Óscar Sevilla renovó un año más con el Team Medellín EPM. (Foto © Team Medellín EPM)
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Cinco equipos del ‘Top 10’ del ranking UCI América Tour confirmados para la Vuelta a Venezuela 2026

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29 septiembre, 2026

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El GW Erco Sportfitness será uno de los animadores de la Vuelta Ciclista a Venezuela 2026. (Foto © El GW Erco Sportfitness)
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Filippo Colella gana el Trofeo Rignanese; Óscar Restrepo sigue sumando kilómetros con el Team General System

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29 septiembre, 2026

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El italiano Filippo Colella ganó el Trofeo Industria Commercio Artigianato Rignanese 2026. (Foto archivo © Team Neri Sottoli - Lucchini Energy)
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