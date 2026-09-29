Incontestable triunfo de Mattia Negrente en la Ruta de Oro – GP Festa del Perdono

El campeón italiano Mattia Negrente (XDS Astana Development Team) se coronó campeón de la Ruta de Oro – GP Festa del Perdono, una prestigiosa carrera de un día para la categoría sub-23. El pedalista local hizo valer su condición de favorito en la localidad de Terranuova Bracciolini, en la pintoresca región de la Toscana, donde se vivió una jornada de ciclismo de alto nivel.

La exigente prueba se terminó definiendo en un emocionante sprint entre cuatro corredores que lograron sacar la ventaja clave en el tramo final. Negrente, quien portó el maillot de campeón italiano, llegó en gran condición tras cosechar un destacado séptimo puesto en el reciente Campeonato del Mundo celebrado en Montreal, Canadá, demostró su punta de velocidad en los metros decisivos.

En el embalaje final, el corredor del equipo de desarrollo del XDS Astana impuso condiciones de manera imponente para quedarse con la victoria. Negrente superó en la línea de meta al francés Pierre Sint Martin (AVC Aix-en-Provence), quien se quedó con la segunda posición, mientras que el podio lo completó el local Nicolò Pizzi (Technipes Caffè Borbone). El danés Otto Schultz Jolving (Team ColoQuick) cruzó la meta en el cuarto lugar, cerrando el grupo de punta, mientras que el único colombiano en competencia, Edwin Fabián Rubio (Aran Cucine Vejus), no terminó la prueba

Apenas unos segundos detrás de los líderes, el lote perseguidor hizo su arribo encabezado por el italianoLudovico Mellano, quien terminó en la quinta posición a 10 segundos del ganador. Con este triunfo, Mattia Negrente consolidó su gran proyección internacional y le dio un triunfo importante a la escuadra kazaja en el exigente calendario europeo.

Resultados Ruota d’Oro – GP Festa del Perdono (1.2U)

Terranuova Bracciolini – Terranuova Bracciolini (170 km)