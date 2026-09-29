Óscar Sevilla celebra sus 50 años con la renovación de su contrato con el Team Medellín-EPM

El Team Medellín-EPM confirmó este 29 de septiembre la renovación del contrato de Óscar Sevilla por una temporada más, asegurando su continuidad para el año 2027. La noticia coincide con una fecha de gran significado para el ciclista colombo-español, quien hoy celebra sus 50 años de edad. Con este nuevo acuerdo, el experimentado corredor consolida su trayectoria y extiende su histórico vínculo con la escuadra de la capital antioqueña, manteniéndose vigente en el pelotón internacional.

Con la renovación asegurada, Sevilla afrontará el calendario de 2027 como uno de los máximos referentes de experiencia y liderazgo dentro del Team Medellín-EPM. Su permanencia no solo garantiza la guía para los talentos más jóvenes de la plantilla, sino que también extiende una historia compartida que ha estado marcada por los grandes resultados, el protagonismo en las carreteras del continente y un estrecho vínculo construido con la afición que lo ha respaldado durante todos sus años defendiendo los colores de la escuadra.



Óscar Sevilla seguirá corriendo con el Team Medellín EPM en la temporada 2027. (Foto © Team Medellín EPM)

El propio pedalista expresó su emoción tras sellar el acuerdo que le permitirá disputar su temporada número 29 consecutiva como profesional. “Quiero contarles que he recibido un regalo muy especial de mi equipo Team Medellín, llegamos a un acuerdo para competir un año más, representando esa ciudad tan bonita por todo el mundo y con el mismo valor de siempre, con la ilusión, la disciplina, el respeto. Me siento feliz e ilusionado y quería compartirlo con todos vosotros”, dijo Sevilla, en declaraciones recogidas por su equipo.

La extensión de este contrato agiganta el legado del formidable corredor que debutó en el profesionalismo en 1998 con el mítico equipo Kelme-Costa Blanca. A lo largo de casi tres décadas de carrera, que incluyen podios en las grandes vueltas de Europa y múltiples títulos, Óscar Sevilla desafía una vez más el paso del tiempo, demostrando que su pasión por el ciclismo y su aporte al Team Medellín-EPM siguen completamente intactos.