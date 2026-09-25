Connect with us

Ruta

Alejandra Neira se corona campeona del mundo júnior en Montreal con protagonismo de Zara Lamprea

Publicado

Hace 1 hora

el

La española Alejandra Neira se consagró como nueva campeona del mundo júnior. (Foto © UCI Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Daniel Felipe Martínez gana de forma espectacular la cuarta etapa de la CRO Race

Publicado

Hace 50 mins

el

25 septiembre, 2026

Por

Daniel Felipe Martínez ganó la cuarta etapa de la CRO Race 2026. (Foto © CRO Race)
Seguir leyendo

Ruta

Oficial: Germán Darío Gómez se reintegra a las filas del Team Polti Visit Malta y correrá la París-Chauny

Publicado

Hace 2 horas

el

25 septiembre, 2026

Por

El santandereano Germán Darío Gómez se reintegra al Team Polti Visit Malta. (Foto © Team Polti Visit Malta)
Seguir leyendo

Ruta

Ashlin Barry se corona campeón mundial de ruta Sub-23 en Montreal con dos suramericanos en el top 20

Publicado

Hace 3 horas

el

25 septiembre, 2026

Por

El estadounidense Ashlin Barry, nuevo campeón mundial de ruta Sub-23. (Foto UCI Cycling © SWpix)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio