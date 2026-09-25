Alejandra Neira se corona campeona del mundo júnior en Montreal con protagonismo de Zara Lamprea

La ciclista española Alejandra Neira se consagró campeona mundial de ruta en la categoría júnior, tras firmar una exhibición memorable por las exigentes calles de Montreal, Canadá. Neira demostró una madurez táctica y una gran fortaleza física que le permitieron salir victoriosa en el exigente circuito. Con un cambio de ritmo frenético en el tramo definitivo, la corredora ibérica dejó sin opciones a sus rivales directas y cruzó la línea de meta en solitario, regalándole a España una medalla de oro memorable.

El podio de la prueba juvenil estuvo reñido hasta el último metro y reflejó el altísimo nivel de la competencia. La medalla de plata quedó en manos de la italiana Matilde Rossignoli, quien lideró la persecución de la española pero no logró recortar la distancia. Por su parte, la suiza Anja Grossmann se colgó la presea de bronce al imponerse con potencia en el embalaje del grupo perseguidor.

La carrera también estuvo marcada por la valentía de la colombiana Zara Sofía Lamprea, quien protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la jornada al lanzar un audaz ataque de larga distancia. Lamprea llegó a rodar en solitario al frente del grupo principal, haciendo soñar a su delegación con una hazaña. Sin embargo, su ambicioso intento fue neutralizado rápidamente en los kilómetros decisivos por el grupo de las máximas favoritas, que impuso un ritmo demoledor para dar caza a la fugitiva antes de encarar la definición.

Pese al desgaste físico de la escapada y a quedar fuera de la disputa por las medallas, la ciclista colombiana demostró un gran coraje que fue aplaudido por los aficionados. Al cierre de la dura jornada, Lamprea cruzó la meta y se reportó en un meritorio 12° puesto de la clasificación general. La competencia júnior en Montreal deja así un balance lleno de emociones, con una Alejandra Neira vestida de arcoíris y una nueva generación de ciclistas listas para asaltar la élite mundial.

Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Junior Femenina

*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (80,4 km)