Filippo Colella gana el Trofeo Rignanese; Óscar Restrepo sigue sumando kilómetros con el Team General System

El joven Filippo Colella (Neri Sottoli Lucchini Energy) ganó la vigésimo séptima edición del Trofeo Industria Commercio Artigianato Rignanese, prestigiosa clásica de categoría júnior disputada este martes. Con este triunfo en las carreteras de Rignano sull’Arno, en la provincia de Florencia, el pedalista italiano sumó su tercer éxito de la temporada, ratificando el excelente estado de forma y la notable evolución que viene demostrando a lo largo del año.

La competencia estuvo marcada por una intensa batalla y múltiples movimientos tácticos. Sin embargo, Colella supo dosificar sus fuerzas en las exigentes subidas y gestionó a la perfección los momentos de máxima tensión, colocándose estratégicamente en las posiciones de vanguardia en los metros finales.

En los metros definitivos, el corredor del Neri Sottoli Lucchini Energy lanzó un sprint demoledor e incontestable que dejó sin opciones a sus rivales directos. Con gran potencia en el embalaje, Colella cruzó primero la meta superando a Francesco Dossi (US Montecorona), quien finalizó en la segunda posición, y a Valter Vaglio (Polisportiva Monsummanese), encargado de completar el podio en la tercera plaza.

Por otra parte, la carrera también contó con la participación del ciclista colombiano Óscar Iván Restrepo, apodado cariñosamente como “Pacorita”, quien integró la nómina oficial del equipo Team General System, finalizando en posiciones intermedias, ante los mejores talentos del pelotón juvenil italiano.



Óscar ‘Pacorita’ Restrepo, en su temporada con el Team General System. (Foto Archivo © Team General System)

Resultados Trofeo Industria Commercio Artigianato Rignanese